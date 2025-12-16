Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

16.12.2025 07:40 ・ Päivitetty: 16.12.2025 07:40

Kysely: Suomalaiset epäilevät yhä Ruotsin puolustuskykyä

Försvarsmakten

Uuden suomalais-ruotsalaisen kyselyn mukaan vain 20 prosenttia suomalaisista arvelee, että Ruotsilla on vahva oma puolustus. Suomen sotilaalliseen vahvuuteen sen sijaan luottaa 70 prosenttia ruotsalaisista.

Demokraatti

Demokraatti

Hanaholmenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomi-Ruotsi 2025 –barometrin tulosten mukaan molemmissa maissa usko naapurin puolustuskykyyn on hieman noussut hieman vuoden 2023 kyselystä, mutta suomalaiset epäilevät yhä naapurinsa voimia.

Kyselyn tekijät pitävät tuloksia yllättävinä, koska maat ovat sentään Naton jäseniä ja Ruotsilla on teknisesti modernit meri- ja ilmavoimat.

– Ehkä tähän vaikuttavat tiedot kaikista aiemmista leikkauksista ja perinteisten joukkojen määrästä, joka on tietysti pienempi, koska Ruotsissa ei ole pakollista asevelvollisuutta, tiimipäällikkö Janne Wikström arvioi tiedotteessa.

KYSELYYN vastanneista ruotsalaisista 77 prosenttia ja suomalaisista 62 prosenttia katsoo, että maiden välillä pitäisi lisätä yhteisiä kriisivalmiuksia.

Myös energia-asioissa maiden pitäisi vastaajien mielestä toimia enemmän kimpassa.

Sen sijaan kulttuurivaihtoa lisäisi molemmissa maissa vain kymmenen prosenttia vastaajista. Kulttuurin vientitilastoissa Ruotsi johtaa nykyisin selvästi: sieltä tulee meille huomattavasti enemmän viihdettä ja ajanvietettä kuin mitä saamme sinne myytyä.

Suomalaisten ja ruotsalaisten keskinäinen luottamus on kyselyn mukaan yleisesti hyvällä tasolla, samoin mielikuvat maistamme.

Muuttoliike ja opiskelijavaihto Ruotsista Suomeen ja toisinpäin on pysynyt suhteellisesti vähäisempänä kuin vaikka vuosituhannen alussa.

Mielipidekyselyn oli toteuttanut tutkimusyhtiö Verian heinä-elokuussa 2025, mutta barometrissa ei kerrota miten suuri Suomesta ja Ruotsista koottu vastaajajoukko oli. Sitä kuvataan ”edustavaksi”.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU