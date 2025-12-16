Kysely: Suomalaiset epäilevät yhä Ruotsin puolustuskykyä

Uuden suomalais-ruotsalaisen kyselyn mukaan vain 20 prosenttia suomalaisista arvelee, että Ruotsilla on vahva oma puolustus. Suomen sotilaalliseen vahvuuteen sen sijaan luottaa 70 prosenttia ruotsalaisista. Demokraatti Demokraatti

Hanaholmenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomi-Ruotsi 2025 –barometrin tulosten mukaan molemmissa maissa usko naapurin puolustuskykyyn on hieman noussut hieman vuoden 2023 kyselystä, mutta suomalaiset epäilevät yhä naapurinsa voimia.

Kyselyn tekijät pitävät tuloksia yllättävinä, koska maat ovat sentään Naton jäseniä ja Ruotsilla on teknisesti modernit meri- ja ilmavoimat.

– Ehkä tähän vaikuttavat tiedot kaikista aiemmista leikkauksista ja perinteisten joukkojen määrästä, joka on tietysti pienempi, koska Ruotsissa ei ole pakollista asevelvollisuutta, tiimipäällikkö Janne Wikström arvioi tiedotteessa.

KYSELYYN vastanneista ruotsalaisista 77 prosenttia ja suomalaisista 62 prosenttia katsoo, että maiden välillä pitäisi lisätä yhteisiä kriisivalmiuksia.

Myös energia-asioissa maiden pitäisi vastaajien mielestä toimia enemmän kimpassa.

Sen sijaan kulttuurivaihtoa lisäisi molemmissa maissa vain kymmenen prosenttia vastaajista. Kulttuurin vientitilastoissa Ruotsi johtaa nykyisin selvästi: sieltä tulee meille huomattavasti enemmän viihdettä ja ajanvietettä kuin mitä saamme sinne myytyä.

Suomalaisten ja ruotsalaisten keskinäinen luottamus on kyselyn mukaan yleisesti hyvällä tasolla, samoin mielikuvat maistamme.

Muuttoliike ja opiskelijavaihto Ruotsista Suomeen ja toisinpäin on pysynyt suhteellisesti vähäisempänä kuin vaikka vuosituhannen alussa.

Mielipidekyselyn oli toteuttanut tutkimusyhtiö Verian heinä-elokuussa 2025, mutta barometrissa ei kerrota miten suuri Suomesta ja Ruotsista koottu vastaajajoukko oli. Sitä kuvataan ”edustavaksi”.