Kotimaa

8.11.2025 05:30 ・ Päivitetty: 7.11.2025 17:36

Kysely: Kansan tulevaisuudennäkymät synkkiä – Nuoret ja hallituksen kannattajat toiveikkaampia

Anna-Liisa Blomberg/Demokraatti
Verrattuna kahden vuoden takaiseen luottamus oman asuinkunnan kehitykseen on vahvistunut, mutta luottamus Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen heikentynyt.

Suomalaisten enemmistö luottaa oman asuinkuntansa kehitykseen ja tulevaisuuteen, mutta useimmat arvioivat koko maan näkymät synkemmäksi. Asia ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) Ilmapuntari-tutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan vain joka viides arvioi, että Suomen tuleva kehitys on parempi kuin muilla EU-mailla. Kaksi viidestä odotti Suomen jäävän muusta EU:sta jälkeen.

Euroopan tulevaisuutta koskevat näkemykset jakautuivat melko tasan. Joka kolmas vastaaja arvioi Euroopan kehittyvän paremmin kuin muut maanosat, mutta lähes yhtä moni uskoi muiden maanosien kirivän Euroopan ohitse.

Näkemykset oman asuinkunnan tulevaisuudesta olivat valoisampia. Enemmistö eli 52 prosenttia vastaajista arvioi, että kunnan kehitys ja tulevaisuus on paljon tai jonkin verran parempi kuin muilla maakunnan kunnilla. Luvuissa heijastuu se, että valtaosa vastaajista asuu isoissa kaupungeissa.

Verrattuna kahden vuoden takaiseen kyselyyn luottamus oman asuinkunnan kehitykseen on vahvistunut, mutta luottamus Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen heikentynyt.

EROJA ilmeni ikäryhmien välillä. Nuoret eli 18-30-vuotiaat olivat keskimäärin toiveikkaampia kuin iäkkäämmät riippumatta arviointikohteesta.

Iäkkäämmillä oli sitä vastoin keskimääräistä synkemmät näkemykset. 61-70-vuotiaiden ja yli 70-vuotiaiden keskuudessa oli kyselyn mukaan kadonnut luottamus etenkin Suomen tulevaisuuteen muihin EU-maihin verrattuna.

Puoluekannat jakoivat myös näkemyksiä. Hallituspuolueiden kannattajat olivat optimistisempia kuin oppositiopuolueiden tukijat, kun arvioitiin asuinkunnan, maakunnan ja Suomen tulevaisuutta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian, joka keräsi tutkimusaineiston Gallup Kanavalla syyskuussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä reilu tuhat. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

