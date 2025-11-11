Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

11.11.2025 07:42 ・ Päivitetty: 11.11.2025 07:42

Kysely: Suomalaisyritysten odotukset heikkenivät – muilla eurooppalaisilla valoisampi arvio suhdannenäkymistä

iStock

Eurooppalaiset yritykset arvioivat suhdannetilanteen paranevan ensi vuonna, selviää Euroopan kauppakamarien kattojärjestö Eurochambresin kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yritysten odotukset ovat kuitenkin edelleen keskimääräisen tason alapuolella.

Kyselyn mukaan työvoimakustannukset ovat merkittävä huolenaihe lähes kaikille eurooppalaisille yrityksille. Erityisen voimakkaasti ne korostuvat Itä-Euroopan maissa, kuten Slovakiassa, Puolassa ja Sloveniassa. Yritykset eri puolilla Eurooppaa kokevat myös byrokratian raskaaksi ja toimintaa hankaloittavaksi tekijäksi.

Osaavan työvoiman puute nousee taas esiin erityisenä haasteena Liettuassa, Latviassa ja Turkissa.

SUOMALAISTEN yritysten odotukset ovat laaja-alaisesti myönteisiä eri osa-alueilla, mutta odotukset ovat hieman heikompia kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tässä suhteessa Suomi poikkeaa muun Euroopan keskimääräisestä tilanteesta, joka oli parantunut viime vuodesta.

-  Vaikka Suomen osalta tulokset olivat hieman heikentyneet viime vuodesta, nähdään tulevaisuus selvästi nykysuhdannetta parempana. Läheskään kaikki kuluvalle vuodelle ladatut toiveet eivät ole toteutuneet, mikä selittänee lievää maltillistumista arvioissa, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus on Suomessa keskimääräistä parempaa muihin maihin verrattuna.

-  Kyselyssä ei nouse ylipäänsä Suomen osalta esiin mitään sellaista, joka olisi erityisen huolestuttavaa, Appelqvist sanoo.

Kyselyyn vastasi syksyn aikana yli 41  000 yritystä 28 Euroopan maassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
10.11.2025
THL:n Salminen: Näitä ikäviä faktoja työterveysjärjestelmästä ei kukaan halua kuulla
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
10.11.2025
Arvio: Hätätila-esitys on muistutus sodan vaikutuksista – Kati Outisen diktaattori julistaa tuhoa
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
8.11.2025
Ilmari Nurminen pyrkii tasapainottamaan Tampereen taloutta – ”Pormestarina olen sitoutunut siihen”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU