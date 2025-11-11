Talous
11.11.2025 07:42 ・ Päivitetty: 11.11.2025 07:42
Kysely: Suomalaisyritysten odotukset heikkenivät – muilla eurooppalaisilla valoisampi arvio suhdannenäkymistä
Eurooppalaiset yritykset arvioivat suhdannetilanteen paranevan ensi vuonna, selviää Euroopan kauppakamarien kattojärjestö Eurochambresin kyselystä.
Yritysten odotukset ovat kuitenkin edelleen keskimääräisen tason alapuolella.
Kyselyn mukaan työvoimakustannukset ovat merkittävä huolenaihe lähes kaikille eurooppalaisille yrityksille. Erityisen voimakkaasti ne korostuvat Itä-Euroopan maissa, kuten Slovakiassa, Puolassa ja Sloveniassa. Yritykset eri puolilla Eurooppaa kokevat myös byrokratian raskaaksi ja toimintaa hankaloittavaksi tekijäksi.
Osaavan työvoiman puute nousee taas esiin erityisenä haasteena Liettuassa, Latviassa ja Turkissa.
SUOMALAISTEN yritysten odotukset ovat laaja-alaisesti myönteisiä eri osa-alueilla, mutta odotukset ovat hieman heikompia kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tässä suhteessa Suomi poikkeaa muun Euroopan keskimääräisestä tilanteesta, joka oli parantunut viime vuodesta.
- Vaikka Suomen osalta tulokset olivat hieman heikentyneet viime vuodesta, nähdään tulevaisuus selvästi nykysuhdannetta parempana. Läheskään kaikki kuluvalle vuodelle ladatut toiveet eivät ole toteutuneet, mikä selittänee lievää maltillistumista arvioissa, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.
Hän huomauttaa, että esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus on Suomessa keskimääräistä parempaa muihin maihin verrattuna.
- Kyselyssä ei nouse ylipäänsä Suomen osalta esiin mitään sellaista, joka olisi erityisen huolestuttavaa, Appelqvist sanoo.
Kyselyyn vastasi syksyn aikana yli 41 000 yritystä 28 Euroopan maassa.
