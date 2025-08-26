Työmarkkinat
26.8.2025 05:56 ・ Päivitetty: 26.8.2025 05:56
Kysely: Suomella vaikeuksia pitää kiinni ulkomaalaisista huippuosaajista – tästä on kyse
Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen, käy ilmi Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten (TEK) toteuttamasta kyselystä.
Kun viime vuonna Suomeen oli jäämässä 54 prosenttia vastaajista, nyt niin suunnittelee tekevänsä enää 47 prosenttia. Syitä kasvaneisiin lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö sekä huonontunut taloustilanne.
Suurimpia integroitumisen esteitä ovat kyselyn mukaan suomen kieli sekä työpaikkojen ja verkostojen puute.
Insinööriliiton ja TEKin englanninkielisille jäsenille lähetettyyn kyselyyn vastasi 756 vastaajaa.
