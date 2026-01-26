Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

26.1.2026 08:50 ・ Päivitetty: 26.1.2026 08:50

Kysely: Suomen startup-yritysten näkymät mittaushistorian kehnoimmat – ”Yllättävää ja huolestuttavaa”

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Suomen startup-yhteisön toimitusjohtajan Riikka Pakarisen mukaan yleinen epävarmuus vaikuttaa myös startup-yrityksiin ja hidastaa rekrytointeja.

Suomen startup-yhteisön barometrin tulosten mukaan startupien arvio niiden taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalle. Myös toteutuneet rekrytoinnit laahaavat huomattavasti odotusten perässä.

Demokraatti

Demokraatti

Tulokset ovat tiedotteen mukaan laskeneet yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat silti oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi.

Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä.

– Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina, ja olemme kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista.

– Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan tiedotteessa.

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtajan Riikka Pakarisen mukaan startupit arvioivat myös ympäröivän taloustilanteen heikentyneet vuoden 2025 loppupuolella hieman.

– Valitettavasti vuosi 2026 näyttää alkaneen aiempaa epävarmemmin etenkin Yhdysvaltojen nopeasti muuttuvan ulkopolitiikan ja geopoliittisten epävarmuustekijöiden siivittämänä.

LÄHITULEVAISUUDEN rekrytoinneissa ei ole nähtävissä suurta muutosta, ja toteutunut työntekijämäärän kehitys vaikuttaa huomattavasti hitaammalta kuin oletettu.

– On nähtävissä, että vuoden 2025 aikana startuppien toteutunut työntekijämäärien kasvuvauhti on laskenut huomattavasti. Eli keskimääräisessä startupissa työntekijämäärät ovat nousseet, mutta hitaammin kuin aikaisemmin – todennäköisesti peilaten taloudellista tilannetta ja ympäröivää maailman poliittista epävarmuutta.

– Sama viesti toistuu myös konkreettisesti kentällä käydyissä keskusteluissa: epävarmuus hidastaa rekrytointeja. Lähitulevaisuuden rekrytointitarpeet ovat kuitenkin vielä vahvasti positiivisen puolella, ja jopa kasvoivat hieman, sanoo Suomen startup-yhteisön kasvu- ja yhteisöjohtaja Maija Lindeman tiedotteessa.

Kysely toteutettiin verkon kautta vuoden 2025 viimeisimmän kvartaalin aikana ja vastaajina oli 109 Suomen startup-yhteisön jäsenyritystä.

