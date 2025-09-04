Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

4.9.2025 08:17 ・ Päivitetty: 4.9.2025 08:17

Kysely: tällaiset työmurheet piinaavat suomalaisia johtajia

iStock

Uuden työelämäkyselyn mukaan suomalaiset yritysjohtajat uskovat pärjäävänsä työssään, mutta samalla heistä tuntuu että pomoilta odotetaan mahdottomia.

Demokraatti

Demokraatti

Työterveysjätti Mehiläisen teettämään kyselyyn vastanneista johtajatason ihmisistä 67 prosenttia koki, että heiltä odotetaan työpaikalla saavutuksia – ja jopa ihmeitä – enemmän kuin muilta.

Johtajia piinaa stressi, riittämättömyyden tunne sekä turhautuminen. Lähes kolmasosa on sitä mieltä, että johtajapestin hoitaminen vie liikaa aikaa muulta omalta elämältä. Saman verran sanoo kokevansa henkistä työkuormittumista.

Silti 97 prosenttia vastanneista uskoo pärjänneensä tehtävässä vähintään melko hyvin, ympäristön liiallisista odotuksista huolimatta. Valtaosa saa myös iloa työstään ja viihtyy pomohommissa.

JOHTAJAT KAIPAAVAT Mehiläisen tiedotteen mukaan töissä aivan samoja asioita kuin rividuunaritkin: hyvää suhdetta omaan esihenkilöön sekä tukea ja arvostusta.

Kolmasosa vastaajista myöntää pettyneensä jossain vaiheessa omaan pomoonsa, huomattavasti harvempi sanoo samaa alaisistaan. Työpaikoilla ei tulla kysymään johtajalta tämän voinnista tai jaksamisesta eikä siihen päättäjäihmisten mielestä kiinnitetä tarpeeksi huolta.

Työpaikoilla ei tulla kysymään johtajalta tämän voinnista.

Johtajalla on muita työntekijöitä korkeampi kynnys mennä esimerkiksi työterveyteen valittamaan uupumuksestaan. Mitä korkeampi tehtävä, sitä varmemmin siinä kärsitään stressistä yksin tai korkeintaan oman perheen auttamana.

– Omasta väsymyksestä kertominen on monelle johtajalle edelleen erittäin vaikea paikka, jota häpeillään käsitellä työterveyden vastaanotolla. Se koetaan heikkouden merkkinä ja omaa johtaja-asemaa uhkaavana tilanteena, sanoo Mehiläisen vastaava työterveyspsykologi Kimmo Haapanen tiedotteessa.

Väsyneen johtajan riskit huonoon johtamiseen ja kehnoihin päätöksiin kasvavat nopeasti.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus touko-kesäkuussa puhelinhaastatteluin. Siihen vastasi 102 johtoryhmien jäsentä yli sata ihmistä työllistävistä yrityksistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU