Kysely: tällaiset työmurheet piinaavat suomalaisia johtajia

Uuden työelämäkyselyn mukaan suomalaiset yritysjohtajat uskovat pärjäävänsä työssään, mutta samalla heistä tuntuu että pomoilta odotetaan mahdottomia.

Työterveysjätti Mehiläisen teettämään kyselyyn vastanneista johtajatason ihmisistä 67 prosenttia koki, että heiltä odotetaan työpaikalla saavutuksia – ja jopa ihmeitä – enemmän kuin muilta.

Johtajia piinaa stressi, riittämättömyyden tunne sekä turhautuminen. Lähes kolmasosa on sitä mieltä, että johtajapestin hoitaminen vie liikaa aikaa muulta omalta elämältä. Saman verran sanoo kokevansa henkistä työkuormittumista.

Silti 97 prosenttia vastanneista uskoo pärjänneensä tehtävässä vähintään melko hyvin, ympäristön liiallisista odotuksista huolimatta. Valtaosa saa myös iloa työstään ja viihtyy pomohommissa.

JOHTAJAT KAIPAAVAT Mehiläisen tiedotteen mukaan töissä aivan samoja asioita kuin rividuunaritkin: hyvää suhdetta omaan esihenkilöön sekä tukea ja arvostusta.

Kolmasosa vastaajista myöntää pettyneensä jossain vaiheessa omaan pomoonsa, huomattavasti harvempi sanoo samaa alaisistaan. Työpaikoilla ei tulla kysymään johtajalta tämän voinnista tai jaksamisesta eikä siihen päättäjäihmisten mielestä kiinnitetä tarpeeksi huolta.

Johtajalla on muita työntekijöitä korkeampi kynnys mennä esimerkiksi työterveyteen valittamaan uupumuksestaan. Mitä korkeampi tehtävä, sitä varmemmin siinä kärsitään stressistä yksin tai korkeintaan oman perheen auttamana.

– Omasta väsymyksestä kertominen on monelle johtajalle edelleen erittäin vaikea paikka, jota häpeillään käsitellä työterveyden vastaanotolla. Se koetaan heikkouden merkkinä ja omaa johtaja-asemaa uhkaavana tilanteena, sanoo Mehiläisen vastaava työterveyspsykologi Kimmo Haapanen tiedotteessa.

Väsyneen johtajan riskit huonoon johtamiseen ja kehnoihin päätöksiin kasvavat nopeasti.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus touko-kesäkuussa puhelinhaastatteluin. Siihen vastasi 102 johtoryhmien jäsentä yli sata ihmistä työllistävistä yrityksistä.