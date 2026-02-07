Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

7.2.2026 05:30 ・ Päivitetty: 6.2.2026 11:35

Kysely: Venäjän hyökkäyssota, epävarmuus ja yritysten virheet jarruttavat Suomen talouskasvua

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
51 prosenttia kyselyn vastaajista arvioi myös hallituksen menoleikkausten hidastaneen talouskasvua.

Suomalaisten mielestä maan viime vuosien heikko talouskasvu johtuu ennen kaikkea Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta epävarmuudesta ja yhteiskunnan riskejä välttelevästä ilmapiiristä, selviää EVA:n syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Demokraatti

Demokraatti

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tuoreen kyselyn mukaan suomalaisista 77 prosenttia pitää Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaa epävarmuutta tärkeänä syynä heikolle talouskasvulle.

Riskejä välttelevä ilmapiiri yhteiskunnassa (64 prosenttia) ja sen rinnalla kuluttajien varautuminen huonoihin aikoihin (59) nähdään myös tärkeinä syinä heikolle talouskehitykselle.

Yritysten suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi kilpailijamaiden yritysten suomalaisia nopeamman kehittymisen olevan tärkeä syy heikolle kasvulle. Lisäksi enemmistö pitää kasvun jarruina yritysjohdon strategisia virheitä (62 prosenttia) sekä innovatiivisuuden puutetta (56).

54 prosenttia katsoo, että yrityksien omistajilleen maksamat suuret osingot ovat tärkeä syy heikolle talouskasvulle.

POLITIIKAN ja toimintaympäristön osalta suomalaiset nostavat esiin talouden liiallisen sääntelyn ja byrokratian: 58 prosenttia pitää sitä tärkeänä syynä talouskasvun heikkoudelle. Samaan kokonaisuuteen kytkeytyy myös kokemus verotuksen kireydestä – 51 prosenttia pitää liian kireää verotusta kasvua hidastavana.

Samansuuruinen osuus arvioi myös hallituksen menoleikkausten hidastaneen talouskasvua.

– Päättäjien tulee katsoa peiliin. Kotimainen toimintaympäristö ei riittävästi kannusta kasvuun, kommentoi EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen edellytyksistä vallitsee laaja yksimielisyys. Kaksi kolmasosaa katsoo, ettei hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ole mahdollista ilman vahvaa talouskasvua, ja vain 17 prosenttia kiistää tämän arvion.

Lisäksi 72 prosenttia katsoo, että työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuuden kilpailukyvystä.

SUOMALAISISTA 44 prosenttia luonnehtii kotitaloutensa pärjäävän tuloillaan, kun käyttää niitä harkiten. Erinomaisesti tai melko mukavasti toimeentulevassa kotitaloudessa elää reilu kolmannes EVA:n kyselyyn vastaajista.

Sen sijaan 18 prosenttia suomalaisista kokee kotitaloudessaan vaikeuksia tulla toimeen. Kolme neljästä toimeentulovaikeuksia kokevasta ajattelee, että julkisen talouden leikkaukset ovat heikentäneet omaa taloudellista tilannetta.

– Suotuisan palkkakehityksen ansiosta työsuhteessa olevien suomalaisten toimeentulovaikeudet eivät ole juurikaan kasvaneet syksyn 2023 mittaukseen verrattuna. Sen sijaan työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja yrittäjät raportoivat toimeentulovaikeuksistaan nyt useammin. Kotitalouden toimeentulo vaikuttaa sekä kulutuskäyttäytymiseen että varautumiseen erilaisten riskien varalle”, sanoo EVA:n johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin, ja niiden virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin lokakuussa 2025.

Vastaajat edustavat koko manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä, ja aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.2.2026
Miksi kansanedustajat valehtelevat lähdesuojan takaa?
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
5.2.2026
Häirintäkohu näyttää olleen vain politiikan pintakuohua
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
6.2.2026
Arvio: Satu Rämön dekkari-ilmiö nähdään nyt teatterin lavalla – trilleriä oleellisempaa on tunne ja tunnelma
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU