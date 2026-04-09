Kyselytunnilla tutut asetelmat köyhyyskeskustelussa: ”Että kehtaatte puhua lahjarahoista”

Eduskunnan kyselytunnin avanneen Johan Kvarnström (sd.) mukaan tavallisilta suomalaisilta vaaditaan kohtuuttomia. Susanna Luikku Demokraatti

Kvarnström sanoi puheenvuorossaan, että toimeentulovaikeudet, kohonneet elinkustannukset, ennätystyöttömyys ja leikkaukset sosiaali- ja työttömyysturvaan ovat ajaneet yhä useammat epätoivoon.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen haastoi valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) tutuista asioista, työttömyysluvuista etunenässä.

– Vaikka kaikki luvut näyttävät ennätyksellisen kehnoilta, minkäänlaista vastuunkantoa tai päätösten myöntämistä vääräksi ei ole nähty. Olisiko silloin rehellistä myöntää, että kaikkein suurituloisempien suosiminen on sitten tämän hallituksen mielestä oikeaa politiikkaa, voivat muut miten huonosti tahansa, Tuppurainen kysyi.

SAKU Nikkanen (sd.) kommentoi, että huonoja ja vielä huonompia uutisia tulee vain lisää viikoittain: muutos- ja yt-neuvotteluja, irtisanomisia ja konkursseja, ja kaikista säästö- ja leikkaustoimista huolimatta myös valtion velka kasvaa.

– Niissä kodeissa, joissa on varaa, säästetään eikä uskalleta kuluttaa. Yhä useammassa kodissa tilanne taas on se, että tingitään välttämättömistäkin menoista: ruoasta, lääkkeistä, perushankinnoista. Miksi valtiovarainministeri ei suostu myöntämään, että suomalaisten luottamus talouteen ja tulevaisuuteen on tämän hallituksen aikana ja päätöksillä mennyt?

Purra vastasi aggressiiviseen sävyyn ja yhtä tutuilla kommenteilla. Kansainväliset suhdanteet, tuoreimpana Lähi-idän sota, vaikuttavat hänen mukaansa Suomen talouteen "tavoilla, joita keskusta ja vasemmisto-oppositio eivät halua tunnustaa, eikä meillä ole muutenkaan varaa demarien lahjarahoihin".

Jälkimmäinen kommentti aiheutti salissa voimakasta huutelua ja ”että kehtaatte” -tyyppisiä kommentteja.

MYÖS vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korosti puheenvuorossaan, että heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen ja kaikkein suurituloisten tukeminen on ollut arvovalinta, ei pakko.

– Erityisesti ministeri Purra päätti asiakseen kääntää selkänsä pieni- ja keskituloisille ja valita sen, että oman eli ministerituloluokan ja suuryritysten oloja parannetaan kaikkien muiden kustannuksella. Sen tuloksena muun muassa joka kuudes suomalainen lapsi kasvaa köyhyydessä.

Veronika Honkasalo (vas.) haastoi pääministeri Petteri Orpoa (kok.) vanhus- ja muun hoivan alasajosta ja sen sysäämisestä omaisten harteille, mikä käytännössä tarkoittaisi naisten syrjäyttämistä työelämästä.

Tämän Orpo luonnollisesti kiivaasti kiisti, vaikka kokoomuksen omakin naisjärjestö on kritisoinut hallituksen politiikan vaikeuttavan erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla.

– Näyttää selvältä, että tämä hallitus on päättänyt tehdä lakisääteisestäkin hoivasta varallisuus- ja sukupuolikysymyksen: rikkaat ostavat ikääntyneille läheisilleen ja itselleen palveluja, köyhät yrittävät sinnitellä. Ja yhtä selvää on, että kun puhutaan ”läheisten vastuun” lisäämisestä, sen kantavat naiset, Honkasalo sanoi.

KUN Inka Hopsu (vihr.) haastoi sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) lisääntyneestä köyhyydestä ja ruoan loppumisesta leipäjonoissa, Rydman löysi vähemmän yllättäen tähän(kin) syyksi maahanmuuttajat – etenkin ”maahan huijatut opiskelijat ja muut tänne haalitut maahanmuuttajat, jotka eivät pysty elättämään itseään”.

Myös tämä aiheutti kohinaa ja naureskeluakin salissa.