Kyselytuntien mölyämisestä tullut poikkeuksellisen paljon kansalaispalautetta – puhemies Halla-aho on ryhtynyt toimiin

Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) on nostanut eduskunnan täysistuntotyöskentelyä ohjaavassa puhemiesneuvostossa esiin kansanedustajien mölyämisen kyselytunnilla. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta on käyty keskustelu puhemiesneuvostossa toissa viikolla. Keskustelussa Halla-aho kertoi saavansa runsaasti kansalaispalautetta häiritsevästä välihuutelusta suullisilla kyselytunneilla. Asia käy ilmi puhemiesneuvoston pöytäkirjoista.

– Kyllä tästä asiasta on käyty keskustelua. Olen itse nostanut sen puhemiesneuvostossa esiin ja toivonut, että puhemiesneuvoston jäsenet veisivät terveisiä omiin ryhmiinsä nimenomaan siltä kannalta, että tästä asiasta on tullut poikkeuksellisen paljon kansalaispalautetta, Halla-aho kertoo Demokraatille.

– Käymme tietysti keskustelua ryhmien kanssa tästä asiasta, mutta ihmeellisempiä keinoja tietenkään mölyämiseen puuttumiseen ei varsinaisesti kenelläkään ole, hän jatkaa.

– Siellä on ehkä yksittäisiä edustajia, joiden on aika vaikea kunnioittaa toisten puheenvuoroja, Halla-aho pohtii.

Halla-aho toteaa, että puhemiesneuvoston keskustelussa tiedostettiin yleisesti ja myös jaettiin näkemys siitä, että kyselytuntien möykkä on melko kovaa ja eikä se rajoitu siihen, mitä perinteisesti voitaisiin kutsua välihuudoiksi.

Halla-aho on toivonut, että asiasta keskusteltaisiin eduskuntaryhmissä ja viitannut siihen, että kansalaiset ja lähetyksiä seuraavat kokevat käyttäytymisen hyvin häiritseväksi.

Koetko itse puhemiehenä, että se on häiritsevää?

– Sanotaan, että siitä kohdasta salia, jossa itse istun, tämä meteli ei samalla tavalla häiritse keskustelun seuraamista, kun se häiritsee todennäköisesti permannolla ja myös nähtävästi kotikatsomoissa, Halla-aho toteaa.

Puhemies istuu salin etuosassa.

Kun Halla-aholta kysyy, onko hänellä tietoa, onko ryhmissä jo puututtu puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen asiaan, hän pyytää ohjaamaan kysymyksen ryhmien puheenjohtajille.

Esimerkiksi eilen kyselytunnilla, jotka Yle televisioi, vaikutti olevan varsin paljon hälyä. Halla-ahon mukaan palautetta tulee jokaisen kyselytunnin jälkeen.

– Ei nyt voi sanoa, että viestejä tulisi sadoittain tai edes kymmenittäin, mutta useampia viestejä tulee joka torstai tästä samasta aiheesta ja kansalaiset ihmettelevät sitä, miksi aikuiset ihmiset eivät osaa käyttäytyä ja sitten monet kokevat, että se ihan konkreettisesti häiritsee puheenvuorojen kuulemista, kun häly on niin kovaa.

Miten eilinen kyselytunti sujui?

– Se rauhoittui ehkä loppua kohti. Tämä havaittiin myös niissä kansalaispalautteissa, joita eilisen kyselytunnin jälkeen tuli. Alkupuolella kyselytuntia muutama edustaja piti melko kovaa meteliä ja vaati aggressiiviseen sävyyn itselleen puheenvuoroja. Olen sitten yrittänyt rauhoittaa tällaisia kansanedustajia, sanotaan, merkitsevällä katseella. Kyllä se jossain määrin näyttää toimivankin.

Tarkoitatko kyselytunnin aikana merkitsevällä katseella vai sitten eduskunnan käytävillä?

– Nimenomaan kyselytunnin aikana.

MYÖS sitä on pohdittu, voiko häiritsevän metelin taustalla olla eduskunnan nykyinen äänentoistotekniikka.

– Tätäkin asiaa on pohdittu ja siihen saadaan varmasti selvitystä tekniseltä puolelta, Halla-aho kertoo.

– Moni ihminen jakoi minun kanssani sen muistikuvan, että aiempina vuosina kansanedustajien omat mikrofonit eivät ole ottaneet yhtä voimakkaasti sitä taustahälyä kuin ne tällä hetkellä tekevät. Tämä on kysymys, johon ei ole ihan selkeää vastausta, mutta sekin on kyllä tullut puheeksi, onko mahdollista, että on tapahtunut jokin sellainen tekninen muutos, joka vaikuttaa metelin häiritsevyyteen.

Eduskunnnan puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.