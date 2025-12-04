Kyselytutkimus: Reilu kolmannes hyväksyisi ympäristölle haitallisimpien lihatuotteiden raskaan verotuksen

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin punaisen lihan hintaa nostavien ja saatavuutta rajoittavien poliittisten ohjauskeinojen hyväksyttävyyttä Suomessa.

Turun yliopiston tiedotteessa kerrotaan, että luonnon monimuotoisuuden edistämiseen keskittyvässä BIODIFUL-hankkeessa tutkittiin kuluttajakyselyllä keväällä 2024 suomalaisten aikuisten suhtautumista lihan hinnan nostamiseen ja sen saatavuuden rajoittamiseen.

Lisäksi selvitettiin mielipiteitä mahdollisista lihan kulutusta rajoittavien poliittisten ohjauskeinojen tehokkuudesta, oikeudenmukaisuudesta sekä arvioita niiden aiheuttamasta häiritsevästä haitasta.

– Suurin osa suomalaisista syö suosituksia enemmän punaista lihaa, mikä aiheuttaa merkittäviä haittoja sekä kansanterveydelle että ympäristölle. Tästä syystä oli tärkeää tutkia, millaisia ohjauskeinoja suomalaiset voisivat mahdollisesti hyväksyä, vastikään Turun yliopistolla kansanterveystieteestä väitellyt Esa-Pekka Nykänen kommentoi tiedotteessa.

Myös sitä arvioitiin, miten suomalaisten käsitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamista riskeistä tai luottamus poliittisiin päätöksentekijöihin vaikuttavat lihankulutuksen rajoittamista ohjaavien toimien hyväksyttävyyteen.