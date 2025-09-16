Eva: Suomalaiset tyytyväisiä vapauksiinsa, lisävapautta toivotaan yrittämiseen – rajoituksia someen, uhkapeleihin ja tekoälyyn

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä vapauksiensa tasoon. Lisää vapautta toivotaan eniten yrittämiseen ja julkiseen terveydenhuoltoon. Demokraatti Demokraatti

Vapauksien vähentämistä haluttaisiin etenkin sosiaalisen median, uhkapelaamisen ja tekoälyn kohdalla.

EVA:n kevään 2025 arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin 23 eri elämänalueelta, onko niillä suomalaisessa yhteiskunnassa vapautta liian vähän, sopivasti vai liikaa.

Tiedotteen mukaan eniten lisää vapautta kaivataan yrittämiseen (39 prosenttia), julkiseen terveydenhuoltoon (37) sekä asumiseen ja rakentamiseen (33).

Samaan aikaan osa vapauksista herättää epäluuloja. Sosiaalinen media koetaan 42 prosentin mielestä liian vapaaksi, ja reilu kolmannes vastaajista rajoittaisi uhkapelaamista nykyistä tiukemmin.

Myös tekoälyn roolia yhteiskunnassa tarkastellaan kriittisesti: 30 prosenttia arvioi sen saavan toimia nyt liian vapaasti.

Tiedotteen tilasto-osuudesta selviää, että peräti neljännes eli 25 prosenttia kokee eri uskontojen harjoittamiseen olevan Suomessa liikaa vapauksia, vaikka uskonnonvapaus kuuluu perusoikeuksiin.

Selvimmin mielipiteitä jakaa kyselytutkimuksessa alkoholin hankkiminen ja kuluttaminen: siihen nähdään olevan sekä liikaa (24 prosenttia) että liian vähän (23) vapautta.

SELVÄ enemmistö eli 60 prosenttia vastaajista pitää ilmaisun- ja sananvapauden tasoa Suomessa sopivana. Kritiikkiäkin esiintyy, sillä 16 prosenttia kokee sananvapautta olevan yhteiskunnassa ennemmin liikaa kuin liian vähän.

Ideologiset erot vastauksissa ovat selviä. Vasemmistolaiseksi itsensä luokittelevat suhtautuvat varovasti talouden ja elintapojen vapauksiin, oikeistolaiset haluaisivat niihin lisää väljyyttä.

EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston mukaan tulos kertoo liberalismin kaventuneesta tulkinnasta.

– Yhä useammin liberalismi ymmärretään lähinnä arvoliberalismina, jossa talouden ja sananvapauden rooli jää taka-alalle, Haavisto kommentoi tiedotteessa.

Kyselyn tulokset perustuvat 2 070 henkilön maaliskuussa 2025 internetpaneelissa antamiin vastauksiin, ja niiden virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18-79-vuotiasta väestöä. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.