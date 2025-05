Kyselytutkimus: Yli puolet yksin- ja pienyrittäjistä tekee töitä kesälomallaan, valtaosa voi lomailla vain 1-2 viikkoa

Tuoreen kyselyn mukaan neljän viikon mittainen kesäloma on valtaosalle suomalaisista pien- ja yksinyrittäjistä mahdottomuus. Yleisin loman pituus on 1-2 viikkoa, mutta harva kykenee silloinkaan irrottautumaan töistä. Susanna Luikku Demokraatti

Kyselyn tulosten mukaan 87 prosenttia suomalaisista pienyrittäjistä aikoo pitää kesäloman, mutta palkansaajille yleinen neljän viikon mittainen loma on suurelle osalle mahdottomuus.

Yleisin kesäloman pituus on kyselyn mukaan 1-2 viikkoa (36 prosenttia vastaajista). Joka viides yrittäjä lomailee alle viikon. Vastaajista 30 prosenttia kertoo pitävänsä 3-4 viikon mittaisen kesäloman.

Taloudelliset paineet ja yhden hengen vastuu pakottavat monet pitämään vain viikon tai kaksi vapaata, ja joka kolmas joutuu rajaamaan lomansa rahasyistä.

Yli puolet eli 53 prosenttia vastaajista kertoo työskentelevänsä myös lomansa aikana.

– Etenkin yksinyrittäjien on oltava asiakkaiden tavoitettavissa sieltä riippumatosta tai laiturinnokastakin. Mahdollisuus sulkea työpuhelin tai jättää lomailmoitus sähköpostiin tai sovelluksiin on enemmän teoreettinen, jolloin loman palauttava vaikutus heikkenee. Kyseessä on enemmän kevennetty työviikko, kommentoi kyselyn toteuttaneen yritystilejä ja yritysten taloushallinnon palveluita tarjoavan Holvin toimitusjohtaja Tuomas Toivonen Demokraatille.

Vastaajista 24 prosenttia kertookin, ettei yrityksen toiminta salli pidempää lomailua, mikä johtunee etenkin yksinyrittäjien työn luonteesta. Vain 12 prosenttia sanoo, ettei lomailu kiinnosta.

JOKA kolmas kyselyyn vastanneista yrittäjistä kertoo, ettei ole koskaan pitänyt yli kolmen viikon lomaa putkeen. Noin puolet pienyrittäjistä pitää koko vuoden aikana korkeintaan 20 lomapäivää.

Vastaajista 31 prosenttia kertoo lomailevansa nykyään vähemmän kuin ennen.

Kaksi kolmasosaa kertoo, että kesälomailu parantaa työssä jaksamista, 18 prosenttia sanoo sen auttavan vain hetkellisesti. Ainoastaan 15 prosenttia ei koe lomailun juuri vaikuttavan työssä jaksamiseen.

Vastanneista yrittäjistä nuoremmat ikäryhmät eli 18-35-vuotiaat lomailevat vähiten: joka viides ei pidä kesälomaa ollenkaan, ja joka kolmas pitää alle viikon. Yli 36-vuotiaiden joukossa puolet vastaajista ainakin pyrkii pitämään lomaa suunnitellusti.

TILANTEESSA, jossa työelämä on ollut murroksessa jo vuosia, niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ja -urat alkavat olla tyypillisiä ja yhä useammalle yrittäjyys on ainoita keinoja työllistyä, ei ole yhdentekevää, miten siellä toimivat ihmiset pystyvät pitämään vapaata ja palautumaan.

– Vaikka yrittäjyys koetaan paikoin myös palkitsevaksi, se ei ole enää kaikille valinta. Yrittäjien jaksaminen ei liioin ole vain yksilön hyvinvointikysymys, vaan se heijastuu suoraan yrityksen tuottavuuteen ja koko kansantalouteen, Tuomas Toivonen vahvistaa.

Toivonen antaa esimerkin: jos 60 000 yksinyrittäjää pystyy palaamaan täyteen tehoon yhdenkin ylimääräisen viikon levon ansiosta, puhutaan jo sadoista miljoonista euroista lisää arvonlisää vuodessa.

Pienyrittäjiä, joilla on alle kymmenen työntekijää, on Suomessa kymmeniä tuhansia. Yksinyrittäjiä on liki parisataatuhatta. Yli 90 prosenttia kaikista suomalaisyrityksistä kuuluu yksin- ja pienyrittäjien ryhmään.

Ensi kertaa tehtyyn Holvin lomakyselyyn vastasi 703 pienyrittäjää, joista noin 90 prosenttia on yksinyrittäjiä. Pienyrittäjäpulssi toteutettiin yrityksen asiakkaille 17.-28. huhtikuuta anonyyminä kyselynä.