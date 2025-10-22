Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.10.2025 05:34 ・ Päivitetty: 22.10.2025 05:34

Lääkärijärjestö vetoaa Suomeen: ottakaa potilaita Gazasta

LEHTIKUVA / AFP

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön mielestä Suomen on otettava nopeasti potilaita Gazasta tänne sairaalahoitoon, kun kansainväliset evakuoinnit alueelta tällä viikolla alkavat.

Demokraatti

Järjestön julkaisemassa vetoomuksessa korostetaan, miten Gazassa loukkaantuneiden ja haavoittuneiden siviilien kärsimys jatkuu, koska alueen terveydenhuolto on raunioina. Tulitauon ansiosta potilaiden siirto Gazasta ulkomaille on tarkoitus aloittaa keskiviikkona, mutta monen pelätään menehtyvän ennen hoitoon pääsyä.

Lääketieteellisin perustein evakuointia odottaa yli 15 000 ihmistä, heistä neljäsosa lapsia. Alueella olevista 36:sta sairaalasta tai hoitopisteestä vain 14 on toiminnassa, ja nekin ovat vaurioituneita.

Järjestön mukaan osa evakuointijonossa olevista kärsii pommitus- ja ampumavammoista, osalla on hengenvaarallisia tai pitkäaikaisia sairauksia jotka ovat jääneet hoitamatta sodan takia.

SUOMI EI OLE eri yhteisöjen ja poliitikkojen aiemmista vetoomuksista huolimatta ottanut Gazasta vastaan edes lapsipotilaita, vaikka yliopistolliset sairaalat kertoivat jo kesällä valmiuksistaan heidän hoitoonsa.

Lääkärit Ilman Rajoja muistuttaa, että Suomessa on jo kokemuksia sodan jaloista tulleiden ukrainalaisten vastaanottamisesta ja hoitamisesta, sekä tarvittavia erikoissairaanhoidon yksiköitä.

Valtaosa Gazasta evakuoiduista potilaista on tähän asti siirretty suhteellisen lähelle Egyptiin, Qatariin ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.

– Vaikka evakuoinnit eivät ratkaise Gazan humanitaarista kriisiä, jokainen lääketieteellinen evakuointi antaa mahdollisuuden elämän jatkumiseen, sanoo järjestön Suomen-toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen tiedotteessa.

