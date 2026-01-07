Kotimaa
7.1.2026 14:28 ・ Päivitetty: 7.1.2026 14:28
Lääkärilehden päätoimittajaksi Heidi Ekdahl
Suomen lääkäriliiton julkaiseman Lääkärilehden uusi päätoimittaja on Heidi Ekdahl. Ekdahl aloittaa Lääkärilehdessä kevään aikana nykyisen päätoimittajan Pekka Nykäsen siirtyessä eläkkeelle.
Ekdahl siirtyy Lääkärilehteen Kymen Sanomien vastaavan päätoimittajan paikalta. Ennen Kymen Sanomia hän johti STT:n Viestintäpalveluja.
Ekdahl valittiin hiljalleen myös journalistien ammattietiikkaa valvovan Julkisen sanan neuvoston jäseneksi. Koulutukseltaan Ekdahl on yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi häneltä löytyy MBA-tutkinto.
Vuonna 1922 perustettu Lääkärilehti keskittyy lääketieteeseen, lääkärin kliiniseen työhön ja terveyspolitiikkaan. Lehti ilmestyy noin joka toinen viikko ja tavoittaa lähes kaikki Suomessa asuvat lääkärit.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.