7.1.2026 14:28 ・ Päivitetty: 7.1.2026 14:28

Lääkärilehden päätoimittajaksi Heidi Ekdahl

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomen lääkäriliiton julkaiseman Lääkärilehden uusi päätoimittaja on Heidi Ekdahl. Ekdahl aloittaa Lääkärilehdessä kevään aikana nykyisen päätoimittajan Pekka Nykäsen siirtyessä eläkkeelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ekdahl siirtyy Lääkärilehteen Kymen Sanomien vastaavan päätoimittajan paikalta. Ennen Kymen Sanomia hän johti STT:n Viestintäpalveluja.

Ekdahl valittiin hiljalleen myös journalistien ammattietiikkaa valvovan Julkisen sanan neuvoston jäseneksi. Koulutukseltaan Ekdahl on yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi häneltä löytyy MBA-tutkinto.

Vuonna 1922 perustettu Lääkärilehti keskittyy lääketieteeseen, lääkärin kliiniseen työhön ja terveyspolitiikkaan. Lehti ilmestyy noin joka toinen viikko ja tavoittaa lähes kaikki Suomessa asuvat lääkärit.

