Talous
11.9.2025 05:33 ・ Päivitetty: 11.9.2025 06:49
Labore: Koulutusasteiden tuloerot kasvoivat 35-40-vuotiailla
Tutkimuslaitos Laboren analyysi ssä koulutustaso ja tulot kulkivat yhä tiiviimmin käsi kädessä 35-40-vuotiaiden suomalaisten ryhmässä. Ikäryhmässä koulutusasteiden väliset tuloerot kasvoivat selvästi vuosina 2015-2023.
Kaikkiaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden käytettävissä olevat rahatulot olivat viime vuosina keskimäärin yli 80 prosenttia korkeammat kuin taustatekijöiltään samankaltaisilla perusasteen varassa olevilla.
Toisaalta tuloihin vaikuttaa koulutusala. Monet tekniikan alojen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ansaitsivat viime vuosina keskimäärin enemmän kuin tietyiltä humanistisilta tai taidealoilta maisteriksi valmistuneet.
- Kuvataideala on tulokehityksen kannalta erityisen riskipitoinen: eri koulutusasteilta valmistuneiden kuvataiteilijoiden tulotaso on lähellä pelkän peruskoulun käyneiden tasoa, sanoo Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen tiedotteessa.
Sotilas- ja puolustusala, suojeluala, kaupan ja hallinnon alat sekä useimmat tekniikan alat näyttäytyvät tuottavina alavalintoina koulutusasteesta riippumatta.
VIIME VUOSINA omassa luokassaan ovat olleet lääketieteestä ja hammaslääketieteestä yliopistotutkinnon suorittaneet. Näiden ryhmien keskimääräiset käytettävissä olevat rahatulot ovat olleet yli 2,5-kertaiset verrattuna pelkän perusasteen varassa oleviin.
Lisäksi useilla tekniikan ja maa- ja metsätalouden aloilla sekä lääketieteessä tulokehitys oli keskimääräistä parempaa.
Analyysi perustuu Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.