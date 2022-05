”Lähdetään siitä, että kun 60 minsaa on taulussa, me ollaan parempia” – Suomi kohtaa USA:n kello 14.20

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen luottaa Suomen pelitavan jauhavan lopulta voiton MM-turnauksen jäljellä olevissa otteluissa – ja hän tietää myös pelaajien itseluottamuksen kasvaneen jokaisesta noususta takaa-ajosta voittoon.

Yhden lisärakennuspalikan itseluottamukseensa Leijonat sai helatorstaina noustuaan 0-2-tappioasemasta puolivälierävoittoon Slovakiaa vastaan.

- Totta kai se auttaa, kun pelaajat ovat sen kokeneet usean kerran. On oltu häviöllä ja noustu tosi kovissa paikoissa. On helpompi luottaa omaan peliin ja sen jauhamiseen. Pelaajat uskovat siihen, että meidän peli tuottaa riittävät maalipaikat, jos häviöllä ollaan kärsivällisiä. Ja niinhän siinä on useimmiten käynyt. Totta kai välillä hävitään pelejä, mutta kyllä me siinä vahvoja ollaan. Kyllä eilinen (torstain) pelikin antoi uskoa, että jos joudutaan (Yhdysvaltoja vastaan) häviölle, me voidaan kuitenkin voittaa, Jalonen sanoi eilen Suomen harjoitusten jälkeen.

Tänään kello 14.20 Suomi kohtaa välierässä Yhdysvallat. Jalonen uskoo itseluottamuksen lisäksi Suomen jaksavan vastustajia paremmin tasaisen peluutuksen ansiosta.

- Kyllä me lähdetään siitä, että kun 60 minsaa on taulussa, me ollaan parempia. Jo monta vuotta se on kallistunut meidän suuntaan pelin edetessä. Molemmat joukkueet ovat fressejä ja parhaimmillaan ottelun alussa, mutta jos vain toinen jaksaa lopussa, se on meidän vahvuus. Me ei hyydytä. Jollain toisella virheiden määrä voi lisääntyä. Sen takia me ei kolmansia eriä ole moneen vuoteen hävitty.

Tämä on syy, miksi Jalonen peluuttaa neljää puolustajaparia.

- Väsy tulee pakeille, jos vain kuudella pakilla vedetään, vaikka olisi millainen pelaaja. Hyvä esimerkki oli 2019 MM-kisoissa, kun me pelattiin Ruotsia vastaan, ja heillä oli kuusi NHL:n huippupakkia. Ne olivat pelin lopussa ihan puhki. Ei ne jaksaneet enää.

Jalonen ei sitä ääneen sanonut, mutta Yhdysvaltain kapteeni, puolustaja Seth Jones urakoi puolivälierässä Sveitsiä vastaan 29.41 minuuttia.

- Kyllä meidän eurooppalaiset pelaajat ovat ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin NHL-pelaajat. Ero tulee taidossa, ei fysiikassa. Fysiikalla on iso merkitys playoffseissa ja tällaisissa turnauksissa, kun pelataan tiiviissä tahdissa. Runkosarjassa voi hihhutella menemään, kun peleissä ei ole niin paljon panosta.

Jalosen mielestä Suomen pelissä ei ole mitään suurta korjattavaa, kun pelejä MM-turnauksessa on jäljellä enää kaksi.

- Kaikkea voi tehdä paremmin. Aina voi hyökätä laadukkaammin, syöttää vähän paremmin, että pystyisi tuottamaan vähän enemmän maalipaikkoja. Nämä ovat hankalia hommia, yksilöasioita. Ei se sen kummempaa. Ei mitään isoa.

Suomi löi Yhdysvallat 4-1 alkulohkossa, mutta Jalonen ei usko Yhdysvaltain sortuvan samanlaiseen jäähyilyyn kuin tuolloin.

- Tuskin he muuttavat mitään pelissään. Lähdetään samalta viivalta.

STT-Raiko Häyrinen