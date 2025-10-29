Lähes joka viides nuorena kuolleista menehtyi huumeisiin – määrä laskussa

Suomessa huumausaineista johtuvien kuolemien määrä väheni viime vuonna. Asia käy ilmi Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaisemista luvuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna huumausainekuolemia oli 247. Tämä oli 63 vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin huumeisiin kuoli ennätysmäärä ihmisiä.

Alle 25-vuotiaiden huumekuolemat vähenivät viime vuonna selvästi. Huumeisiin kuoli 40 alle 25-vuotiasta, kun toissa vuonna määrä oli 91. Myös tämä oli vuodesta 2006 alkavan tilastointihistorian ennätys.

VAIKKA nuorten huumekuolemat vähenivät, silti lähes joka viides 15-24-vuotiaana kuollut menehtyi viime vuonna huumeisiin. Tilastokeskuksen mukaan huumeet ovat nuorten keskeinen kuolinsyy, koska nuorten kuolleisuus on muista syistä vähäistä.

Siinä missä alle 25-vuotiaiden huumekuolemat vähenivät, niiden määrä kasvoi 25-34-vuotiaissa. Lähes joka kolmas huumeisiin kuollut kuului tähän ikäryhmään.

Määrällisesti eniten huumekuolemia oli viime vuonna 40-44-vuotiaissa. Kaikista huumausaineisiin kuolleista noin neljä viidesosaa oli miehiä.

Tilastokeskus jakaa huumausaineista johtuvat kuolemat neljään ei ryhmään. Nämä ovat tapaturmaiset myrkytykset, huumeriippuvuuden tai pitkäaikaisen käytön aiheuttamat kuolemat, huumeilla tehdyt itsemurhat ja tahallisuudeltaan epäselvät huumeiden aiheuttamat myrkytykset.

ERITYISESTI tapaturmaisista myrkytyksistä aiheutuvat huumekuolemat vähenivät viime vuonna. Niihin kuoli 140 ihmistä, mikä oli 51 vähemmän kuin toissa vuonna.

Tilastokeskuksen mukaan iso pudotus johtuu alle 25-vuotiaiden huumekuolemien vähenemisestä. Nuorten huumekuolemista valtaosa johtuu tapaturmaisista yliannostuksista, joten heidän kuolleisuutensa väheneminen näkyi tapaturmaisten yliannostuskuolemien määrässä.

Laskusta huolimatta yli puolet kaikista huumausainekuolemista johtui viime vuonna tapaturmaisista myrkytyksistä.

Eetu Halonen/STT