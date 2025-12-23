Lähettiläs: Ei ole olemassa vähemmän epämiellyttäviä konflikteja – ”Rauhaan tarvitaan aina naisia”

Afrikan unionin erityislähettiläs Liberata Mulamula sanoo olevansa huolissaan siitä, että konfliktien käsittely ja niihin suhtautuminen on valikoivaa. Afrikan unionin huolena on kriittisiin alueisiin kohdistuvan rahoituksen leikkaaminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mulamula aloitti tänä syksynä Afrikan unionin erityislähettiläänä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat naiset, rauha ja turvallisuus.

Tansanian entinen ulkoministeri haluaa korostaa, että konfliktit ovat yhteisiä ja niiden parissa pitäisi tehdä töitä yhdessä, koska ne vaikuttavat kaikkiin.

- Meidän pitäisi välttää konfliktien käsittelyä valikoivasti, koska kaikki konfliktit vaikuttavat meihin – koko ihmiskuntaan, sanoi Mulamula STT:lle Helsingissä aiemmin tässä kuussa.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, että esimerkiksi Suomessa painopiste on nyt Ukrainassa.

Mulamula kertoo, että Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa on ollut vaikutuksia myös hänen kotimaahansa Tansaniaan. Hän oli maan ulkoministeri, kun sota alkoi ja Ukrainassa oli joukko tansanialaisia opiskelijoita, jotka piti saada turvaan maasta. Lisäksi Tansaniaan on tuotu vehnää Ukrainasta.

- Suomella on yhteinen raja Venäjän kanssa ja sota Ukrainassa vaikuttaa Suomeen. Sota vaikuttaa myös Tansaniaan. Ei ole olemassa konflikteja, jotka olisivat epämiellyttävämpiä kuin toiset. Humanitaarista kärsimystä on kaikkialla, on se sitten Gazassa, Ukrainassa tai Kongossa.

TASAVALLAN presidentti Alexander Stubb on puhunut, että globaali etelä ratkaisee uuden maailmanjärjestyksen. Mulamula huomauttaa, että globaalia kilpailua vallasta on ollut läpi historian.

- Afrikka voi hyödyntää globaalia valtakilpailua varmistaakseen paremmat kauppaehdot ja investoinnit. Afrikka on kriittinen ihmisten turvallisuuden ja kehityksen kannalta.

Hän lisää, että Afrikalle globaalin valtakilpailun painopiste on siinä, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä oikeusjärjestystä, johon on sitouduttu.

- Oli se YK:n peruskirjan, alueellisten kehysten tai Afrikan unionin kautta, juuri sen avulla olemme pystyneet hillitsemään suhteitamme toisiimme. Olemme nähneet, kuinka suurvallat ovat rikkoneet oikeusvaltioperiaatetta rankaisematta.

– Olemme tässä kriisissä suurvaltojen takia, jotka luulevat voivansa tehdä mitä tahansa yksipuolisesti. He voivat tehdä hyökkäystekoja yksipuolisesti rankaisematta.

Miltä maailma näyttää Afrikan perspektiivistä?

- Näemme globaaleja muutoksia, pirstaloitunutta maailmaa ja turbulenssia. Meille Afrikassa on ollut ratkaiseva vaihe navigoida näiden globaalien muutosten läpi ja samalla kaksinkertaistaa sitoutumisemme rauhaan ja turvallisuuteen. Sillä rauha ja turvallisuus tekevät Afrikasta ja Afrikan unionista vahvan. Meillä on visio yhtenäisestä, vauraasta ja rauhanomaisesta Afrikasta.

Hän lisää, että geopoliittisen kilpailun alustan sijaan Afrikka asemoi itseään strategiseksi kumppaniksi.

- Mitä tahansa suurvallat tekevätkin, Afrikkaa ei voi sivuuttaa. Meillä on paljon tarjottavaa, joten meidän on asemoitava itsemme uudelleen.

MULAMULA vieraili Suomessa joulukuun alussa rauhanvälitysjärjestö CMI:n 25-vuotisjuhlassa. Hän tapasi lisäksi suomalaisten naisrauhanvälittäjien verkostoa.

Mulamulalla onkin selkeä viesti.

- Koko Afrikka ja maailma on saatava tunnustamaan, ettei kestävää rauhaa ja vakautta voi saavuttaa ilman naisia.

- On tunnustettava naisten johtajuuden merkitys. On tunnustettava sukupuolten tasa-arvon tarve, ei moraalisena velvoitteena, vaan demokraattisen hallinnon edellytyksenä.

Hän kertoo, että nämä ovat niitä elementtejä, joita Afrikan unioni nyt ajaa.

LÄHETTILÄÄN kotimaan Tansanian tilanne järkyttää häntä. Maassa järjestettiin lokakuussa presidentinvaalit, ja virallisten tulosten mukaan istuva presidentti Samia Suluhu Hassan sai 98 prosenttia äänistä.

Useat opposition ehdokkaat eivät kuitenkaan saaneet osallistua vaaleihin, joita on muutenkin epäilty vilpillisiksi.

Vaaleja varjostivat myös väkivaltaiset mielenosoitukset, joissa oppositio- ja diplomaattilähteiden mukaan kuoli satoja, ehkä jopa tuhansia ihmisiä.

- Emme ole koskaan nähneet Tansaniassa vaalien jälkeistä väkivaltaa. Tansania tunnetaan rauhan tyyssijana. En ole eläissäni nähnyt tällaista tilannetta.

Teksti: STT/Ville Väänänen