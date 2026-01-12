Lähettipalvelu Foodora aloitti muutosneuvottelut – harkitsee lähtöä Suomesta

Ruoan kuljetuspalvelu Foodora kertoi maanantaina tiedotteessa harkitsevansa vetäytymistä Suomen markkinoilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö on aloittanut muutosneuvottelut osana Suomen toimintojensa strategista uudelleenarviointia. Se aikoo tarkastella, tukeeko toiminnan jatkaminen Suomessa yhtiön pidemmän aikavälin tavoitteita Euroopassa.

- Foodoran liiketoiminta kehittyy Euroopassa ja keskitymme yhä enemmän markkinoihin, joilla meillä on mahdollisuus kasvaa, rakentaa pitkäjänteinen ja kestävä asema sekä vahvistaa brändiämme ja palveluitamme asiakkaille ja kumppaneille, tiedotteessa sanotaan.

Alustayhtiön toiminta jatkuu normaaliin tapaan muutosneuvottelujen ajan. Suomessa reilut kymmenen vuotta toimineen yhtiön lähettejä on yli 100 paikkakunnalla.