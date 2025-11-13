”Lähihistorian suurin puliveivaus” toi heikennyksiä yritysvastuudirektiiviin – ”EPP pelasi Putinin ja fossiilitalouden pussiin”

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään kantansa yritysvastuudirektiivin muuttamiseksi. EPP-ryhmä muodosti laitaoikeiston kanssa enemmistön ja sai läpi useita heikennyksiä direktiiviin. Demokraatti Demokraatti

– Lähihistorian suurin puliveivaus konkretisoitui tänään Euroopan parlamentissa. Uhriksi joutui yritysvastuulainsäädäntö ja sen myötä työntekijöiden oikeudet sekä ilmasto, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) toteaa tiedotteessaan.

Heinäluoman mukaan EPP, johon Suomesta kuuluu kokoomus, on viime vuodesta lähtien pyrkinyt vesittämään yritysvastuulainsäädännön ennen sen voimaantuloa.

– Yritysvastuun myötä alihankintaketjuihin, kanneoikeuteen sekä yritysten ilmastovastuuseen olisi tullut selkeät pelisäännöt. Niitä oltaisiin tarvittu kipeästi.

– Nyt EPP:n johdolla keskeiset parannukset yritysvastuuseen heitettiin romukoppaan. Tämä on iso tappio myös suomalaisille yrityksille, jotka ovat johdonmukaisesti jo pitkään tehneet yritysten yhteiskuntavastuusta itselleen kilpailuetua, Heinäluoma sanoo.

Fossiiliteollisuuden lobbarit kiittävät.

PARLAMENTTI esittää yhtenä merkittävimpänä muutoksena ilmastosiirtymäsuunnitelmien poistamista viime vuonna hyväksytystä yritysvastuudirektiivistä.

– Fossiiliteollisuuden lobbarit kiittävät tänään EPP:tä yhteistyöstä. EPP pelasi yhdessä muiden ilmastojarruttajien kanssa Putinin ja fossiilitalouden pussiin, kansalaisjärjestö Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola sanoo tiedotteessa.

Yritysvastuudirektiivin keskeinen osa ovat sitovat ilmastosiirtymäsuunnitelmat, joilla yritykset velvoitettaisiin muuttamaan toimintansa EU:n ilmastolain ja Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Finnwatchin mukaan tämä vauhdittaisi merkittävästi irtautumista fossiilisista polttoaineista.

Finnwatch moittii parlamentin kantaa yritysvastuudirektiiviin muutoinkin heikoksi. Esimerkiksi uhrien mahdollisuuksia siviilikanteisiin halutaan heikentää entisestään. Samassa yhteydessä parlamentti kaventaisi paitsi yritysvastuudirektiiviin myös kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaa.

– Parlamentti haluaa, että entistä harvemmat yritykset joutuvat kertomaan ihmisoikeusasioistaan, ilmastopäästöistään ja ympäristövaikutuksistaan, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti kiteyttää tiedotteessa.

Peliä ei ole Kultalahden mukaan vielä menetetty. Yritysvastuudirektiiviä käsitellään seuraavaksi parlamentin, jäsenmaiden ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

– Vetoamme erityisesti vihreään siirtymään panostaneisiin yrityksiin, jotta ne aktivoituisivat vaikuttamaan päättäjiin, Kultalahti sanoo.

Saattaa olla kauaskantoisia seurauksia koko vaalikauden yhteistyöpolitiikkaan.

HEINÄLUOMAN mukaan koko EU:n poliittinen ilmasto kiristyy. Hän taustoittaa, että EPP tarvitsi niin sanottujen eurooppamyönteisten poliittisten ryhmien tuen sille, että sen ehdokas komission puheenjohtajaksi, Ursula von der Leyen, voitiin valita jatkamaan tehtävässään.

– Silloin sosialidemokraatit, keskusta ja vihreät olivat valmiita tukemaan nimitystä, kun samalla sovittiin poliittisesta yhteistyöstä EU:n kehittämiseksi demokratiaa, kansalaisvapauksia ja ilmastovastuuta tukevalla tavalla.

Heinäluoma sanoo EPP:n rikkoneen tämän yhteistyön, kun se nyt liittoutui äärikoikeistopuolueiden kanssa yritysvastuun tavoitteiden romuttamiseksi.

– Jokaisen eurooppalaisen on nyt syytä olla hyvin huolissaan siitä, mihin perinteinen keskustaoikeisto on menossa ryhtyessään äärioikeiston leikkikaveriksi. Tällä äänestyksellä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia koko vaalikauden yhteistyöpolitiikkaan.