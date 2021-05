Lähihoitajiksi tarvitaan lisää työkavereita, jotta työtä pystyisi tekemään hyvin

Puheen pitäminen on yksi tapa vaikuttaa. Tamperelainen Iida Viljanen, 41, on pitänyt ennenkin puheita PAMin valtuustossa ja SAKn edustajistossa, mutta viimeksi puheen pitäminen oli aika jännittävää. Tilanne oli erilainen, sillä kyseessä oli vappupuhe ja se pidettiin etänä. Jyrki Liikka

Pidetään puhe missä tahansa, ensin puhujan täytyy miettiä, mitä hän haluaa sanoa.

– Ajattelin asiaa ay-liikkeen kannalta. Halusin tuoda esille järjestäytymisen voimaa ja solidaarisuutta.

Harjoituksena piti ensin tehdä minuutin mittainen puhe.

– Tiivistäminen on kaikkein haastavinta, kun on paljon sanottavaa. Sen jälkeen minuutin puheesta sai rakentaa kolmen minuutin puheen.

Kolmeen minuuttiin saakin mahtumaan jo enemmän sanottavaa.

Viljasen haluaa käyttää puheessaan dramatiikkaa eli taukoja ja hidastusta. Vinkki kaikille puhujille on napakka.

– Kolme pointtia on aika hyvä. Lyhyitä lauseita.

Jäsenille on hyvä teroittaa, että liittoon kuuluminen on tärkeää työpaikankin kannalta.

Järjestösihteeri Viljanen tekee työssään laidasta laitaan kaikkea, mitä vaan voi tehdä.

– Tylsästä päästä ovat taloushallinto ja pankkiasiat. Parhaasta päästä ovat jäsenten kohtaamiset, jäsenhankinta ja järjestäytymisen rakentaminen.

Luottamusmiesten sparraamisen lähtökohta on, että ensin on ymmärrettävä, että voima tulee jäsenistä.

– Jäsenten hankinta työpaikalla ja vuorovaikutus ovat keskeisiä. Jäsenille on hyvä teroittaa, että liittoon kuuluminen on tärkeää työpaikankin kannalta.

Usein on niin, että ihmiseltä ei ole edes kysytty. Hän on voinut miettiä liittymistä, mutta ei ole tehnyt toimenpiteitä liittyäkseen.

– Liittoon liittyminen voi olla joillekin tosi iso juttu. Siksi monille pitää perustella, mitä hyötyä siitä on. Monet näkevät tärkeänä vain kassajäsenyyden. Työelämän pelisääntöjen valvonta on myös hyvä ymmärtää.

Viljanen on työssä Tampereella PAMin ammattiosastolla 003.

– Se on Pirkanmaan isoin ammattiosasto, Suomen toiseksi suurin. Kisailemme aina Helsingin kanssa, kumpi on suurempi. Usein osastoissa ei ole työntekijöitä, meillä on, koska olemme niin iso.

Viljanen päätti lähteä ehdolle jo viime vuoden puolella. Vaalikoneetkin on täytetty hyvissä ajoin.

– Vaalikonevastausten perusteluosuus on vain 500 merkkiä, siksi ajattelin Instagramin tarinoissa perustella tarkemmin ajatuksiani.

Viljanen on hiukan kipuillut, miten tuoda itseään esille sormessa.

– Monella on hienoja mainoksia. Itse tykkään postailla oman elämäni arkea, johon vaaliteemani sitoutuvat.

Hän toivoo tavoittavansa itsensä ikäisiä, 35–50 -vuotiaita naisia.

Väkivallan uhka tai liikuntakyvyttömän vanhuksen hoitaminen voi vaatia parin, mutta yleensä liikutaan yksin.

– Olen entinen lähihoitaja, varmaan sydämeltäni aina lähihoitaja ja toivon, että myös ikäihmiset löytäisivät minut.

Lähihoitajilla on tukalat oltavat kaikkialla Suomessa.

– Vain harvat paikat ovat sellaisia, joihin mennään pareittain. Väkivallan uhka tai liikuntakyvyttömän vanhuksen hoitaminen voi vaatia parin, mutta yleensä liikutaan yksin. Kotihoidon piirissä on paljon huonokuntoisia vanhuksia, jotka joutuvat olemaan kotonaan yksin. Vaikka kotihoito kävisi neljä kertaa päivässä ja kerran tai kaksi yöllä, niin se ei ole kenenkään arvon mukaista.

Käynti riippuu tarpeesta. Lyhin käynti on 10–15 minuuttia, jolloin pitäisi ehtiä tekemään myös kirjaus.

– Siinä ajassa ei ehdi kohtaamaan ihmistä. Se on surkeaa ja itku tulee, kun pistää oven kiinni, ja mummo huutaa perään, että ”Taas sun pitää mennä. Te vaan käytte täällä niin nopeasti.”

Omaisetkaan eivät ole tyytyväisiä siihen, että ei ole aikaa hoitaa. Heille ei pysty raportoimaan, missä kunnossa ihminen on.

– Jos on mahdollista, että käy samoissa paikoissa, silloin tietää miten ihminen käyttäytyy ja silloin voi paremmin tehdä havaintoja.

Alalle pitäisi saada lisää työkavereita, jotta käynnit voitaisiin suunnitella väljemmin. Silloin ehtisi kohdata ihmisen ja silloin oma työssä jaksaminen parantuisi. Henkisesti ja fyysisesti raskaassa työssä taukojen pitäminen on tärkeää.

– Harvoin edes palkka on ykkösasia, vaan se, että saataisiin lisää työkavereita, jotta pystyisi tekemään työtään eettisesti hyvin.

Ilmasto on otettava huomioon päätöksenteossa ja toimittava Hiilineutraali Tampere -ohjelman mukaan.

Viljanen on ollut ay-aktiivi pitkään ja tullut sitä kautta mukaan politiikkaan.

– SDP:n arvot ja toisaalta myös kaverit johdattelivat. Valtuutettu Ari Wigeliuksen olen tuntenut pitkään.

Viljanen muutti Helsingistä Tampereelle 2014.

– Heti tuli sellainen olo, että tämä on minun kotikaupunkini. Katson kaupunkia ylpeydellä. On ollut hienoa nähdä kaupungin huima kehitys näin lyhyessä ajassa.

Viljanen muistuttaa, että Tampereen luonto ja vesi ovat sellaisia, joita pitää vaalia.

– Ympäristö ja erityisesti ilmastoasiat pitää huomioida. Ilmastokysymyksistä ei voi enää tinkiä. Ilmasto on otettava huomioon päätöksenteossa ja toimittava Hiilineutraali Tampere -ohjelman mukaan.

– Helsingistä muuttaessani minulla oli kriisi, että miten pärjään ilman merta. Hyvin olen pärjännyt. Olen hieman huolissani siitä, että rantoja viedään kaupunkilaisten käytöstä. Ihmisten pitää voida liikkua koskemattomassa luonnossa ja metsässä, korostaa Viljanen.