Lahtelainen entinen paikallispoliitikko sai terrorismituomion

Lahtelainen, itseään Jeesukseen ja Nelson Mandelaan verrannut entinen paikallispoliitikko Simon Ekpa on tuomittu kuudeksi vuodeksi vankeuteen terrorismirikoksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden maanantaina antama tuomio liittyy hänen toimintaansa Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran alueen kapinaliikkeessä. Ekpa, 40, on syntynyt alueella.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja osapuolet voivat vielä valittaa siitä hoviin.

Käräjäoikeuden mukaan Ekpa pyrki vuosina 2021-2024 edistämään etänä Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin.

- Hän hankkiutui sosiaalista mediaa käyttäen poliittisesti vaikutusvaltaiseen asemaan ja hyödynsi keskeisen nigerialaisen separatistiliikkeen sekaannusta ottaakseen siinä merkittävän roolin — Liikkeen alaisuuteen perustettiin myös aseellisia ryhmiä, jotka käräjäoikeus katsoi terroristiryhmiksi. Ekpa varusti ryhmiä aseilla, räjähteillä ja ampumatarvikkeilla kontaktiverkostonsa kautta, käräjäoikeus katsoi.

Oikeuden mukaan Ekpa sai tietoa taisteluista ja tiesi myös, että hänen hankkimansa aseistus johti ihmisten kuolemiin.

Käräjäoikeuden mukaan hän kehotti ja houkutteli X-tilinsä seuraajia tekemään rikoksia Nigeriassa.

- Ekpa on julkaisuissaan kehottanut biafralaisia käyttämään väkivaltaa Nigerian joukkoja ja fulani-heimon jäseniä vastaan. Ekpa on eri termeillä viitannut joko suoraan tai kiertoilmaisuilla väkivaltaan ja tappamiseen, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Ekpalla oli X-tilillään enimmillään noin 179 000 seuraajaa. Hänen kaikkia viestejään oli katsottu 226 miljoonaa kertaa ja niihin oli reagoitu tai niitä oli jaettu 20,8 miljoonaa kertaa.

Oikeuden mukaan Ekpa kehotti X:ssä ihmisiä iskemään myös omaisuuteen, kuten viranomaisten käytössä oleviin rakennuksiin ja öljy-yhtiöiden omaisuuteen.

Oikeus korosti, ettei Nigerian hallituksen toiminnan arvostelu ole sinällään kiellettyä.

- Kuitenkin kysymyksessä olevan kaltaiset väkivaltaan kehottavat lausumat ovat omiaan herättämään vihaa ja lisäämään väkivaltaa niiden kohteena olevia ihmisryhmiä kohtaan. Kun otetaan huomioon edellä esille tuotu Nigerian ja ns. Biafran alueen poliittisesti jännittynyt tilanne, käräjäoikeus katsoo, että sananvapautta on perusteltua rajoittaa.

Ekpa oli julkaissut X:ssä myös useita viestejä, joissa hän määräsi ihmisiä pysymään kotona tiettyinä päivinä protestina Nigerian keskushallinnolle. Oikeuden mukaan Ekpa tehosti ainakin osaa määräyksistä uhkaamalla ihmisiä väkivallalla, jos he liikkuvat ulkona.

Maahanmuuttoviraston kesällä laatiman raportin mukaan kotonapysymismääräykset olivat johtaneet pitkittyneeseen kriisin, jota leimasi pelko, väkivalta ja taloudellinen lamaannus. Osin määräykset liittyivät Nigerian vaaleihin, joita Ekpa oli kehottanut ihmisiä boikotoimaan. Oikeus katsoi, että näin Ekpa oli myös haitannut vapaita ja rehellisiä vaaleja.

OIKEUDEN MIELESTÄ Ekpalla on ollut paljon vaikutusvaltaa ja hänen tekonsa ovat edellyttäneet huomattavaa suunnitelmallisuutta ja taloudellista panostusta.

- Hänen kiihtyvä julkaisutahtinsa sekä samaan aikaan käyty yhä tiiviimpi Telegram-yhteydenpito muiden separatistiliikkeen toimijoiden kanssa osoittavat hänen asteittain tapahtunutta radikalisoitumistaan. Tähän viittaa myös se, että Ekpa on (käräjäoikeuden) pääkäsittelyssä rinnastanut itsensä ja menettelynsä Jeesukseen, (Mahatma) Gandhiin ja (Nelson) Mandelaan, tuomiossa sanottiin.

Oikeus tuomitsi Ekpan myös törkeästä veropetoksesta sekä asianajajista annetun lain säännösten rikkomisesta. Oikeuden mukaan Ekpa jätti ilmoittamatta verottajalle vuosina 2021 ja 2022 Youtubesta saamansa ansiotulot sekä yritykseltään saamansa osakaslainan, yhteensä noin 75 000 euroa. Vältetyn veron määrä oli noin 30 000 euroa.

Lisäksi Ekpa oli lakiyrityksensä sivuilla puhunut asianajotoimistosta ja asianajajista, vaikka hän ei itse ollut eikä kukaan muukaan yrityksen työntekijöistä ollut Suomen asianajajaliiton (nyk. Suomen asianajajat) jäsen.

ALUNPERIN vuonna 2007 Ekpa tuli Suomeen yleisurheilijana, myöhemmin hän sai Suomen kansalaisuuden.

Hän oli Lahdessa mukana kokoomuksen paikallistoiminnassa ja muun muassa puolueen edustajana kaupungin joukkoliikennelautakunnassa.

Aiemmin kokoomusta Lahdessa edustanut Ekpa kiisti terrorismisyytteet.

Käräjäoikeudelle hän kertoi olleensa ”keskiverto Nigerian kannattaja”, kunnes ryhtyi vuosikymmenen vaihteessa kannattamaan Biafran itsenäistymistä erään alueelle tehdyn iskun jälkeen. Somejulkaisujensa takia Ekpa kertoi saaneensa yhteydenottoja Biafran paikallishallitukselta ja ryhtyneensä välittämään sen viestejä maailmalle. Hän sanoi myös toimineensa viestien välittäjänä henkilöiden välillä.

Ekpa kertoi tulleensa valituksi Biafran pakolaishallituksen pääministeriksi, mutta tämä tehtävä oli Ekpan mukaan täysin seremoniallinen. Separatistiliikkeseen kuulumisen hän kiisti täysin samoin kuin sen, että hänellä olisi ollut mitään valtaa aseellisiin ryhmiin.

Biafra on yrittänyt itsenäistyä aiemminkin. Yritys vuonna 1967 johti sisällissotaan, joka jatkui vuoteen 1970 asti ja vaati yli miljoonan ihmisen hengen.