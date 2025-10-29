Työmarkkinat
29.10.2025 08:37 ・ Päivitetty: 29.10.2025 08:37
Lähtisitkö ulkomaille töihin? Näin moni nuori harkitsee asiaa
Työttömyyskassa YTK:n jäsenkyselyn mukaan runsas kolmannes 18-34-vuotiaista on harkinnut muuttamista Suomesta ulkomaille työn perässä. Kyselyn mukaan myös 35-54-vuotiaista vastaajista lähes 30 prosenttia voisi tehdä niin.
YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo, että nuorten kiinnostusta lähteä työntekoon selittää osaltaan elämäntilanne.
- Keski-iässä se (kiinnostus) usein vähenee perheen perustamisen ja muun asettumisen myötä. Iäkkäille ulkomaille muutto työn perässä ei useinkaan ole enää realistinen vaihtoehto, Hänninen sanoo tiedotteessa.
TOIMIALOISTA eniten maastamuuttoa harkitaan luoviksi aloiksi kuvatuilla kulttuuri-, taide- ja viihdealalla sekä tutkimus-, kehittämis- ja konsulttipalveluissa.
Seuraavaksi eniten työn perässä lähtemistä harkitaan viestintäalalla ja ict-alalla.
Työttömistä joka neljäs kertoi kyselyssä harkinneensa muuttamista ulkomaille, jos siellä olisi työtä odottamassa. Kokoaikatyötä tekevistä samaa sanoo hieman alle viidesosa.
- On ymmärrettävää, että lähtöä harkitaan etenkin aloilla, joilla työllisyystilanne on Suomessa tällä hetkellä vaikea. Ict-alalla kyse voi olla myös kiinnostavista työmahdollisuuksista ja paremman palkan vetovoimasta, Hänninen sanoo.
Kyselyyn vastasi lokakuussa runsaat 17 500 työttömyyskassan jäsentä.
