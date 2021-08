”Laiha lohtu” – työmarkkinat vetävät hyvin, mutta pitkäaikaistyöttömyyden laskuvauhti on liian hidasta

Pitkäaikaistyöttömyyden nousu näyttää pysähtyneen kesän aikana, selviää akavalaisen ajatus- ja tutkimuspaja Akava Worksin työttömyyskatsauksesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Se on laiha lohtu. Yli vuoden työttömänä olleita on jo yli 45 000 enemmän kuin ennen koronaa. Syksyn budjettiriihessä on pakko löytää uusia toimia, joilla pitkäaikaistyöttömyys painetaan laskuun, katsauksessa vaaditaan.

Heinäkuun lopussa oli kaikkiaan 107 234 yli vuoden työttömänä ollutta eli pitkäaikaistyötöntä, mikä on runsaat 32 000 enemmän kuin vuotta.

Kehitys on ollut katsauksen mukaan samankaltainen korkeakoulutetuilla ja muilla kuin korkeakoulutetuilla.

Akava Works huomauttaa, että talouden kasvuvauhdin ennustetaan hidastuvan merkittävästi sen jälkeen, kun se on toipunut ennalleen koronakriisistä. Se ennakoi hidasta pitkäaikaistyöttömyyden alenemista.

– Edellisellä kerralla kesti noin kolme vuotta, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä aleni huipusta (vuonna 2016) seuraavaan pohjaan (ennen koronakriisiä). Tällä kertaa ei ole varaa odottaa niin kauan.

Katsauksessa vaaditaan toimia, joilla työttömät autetaan takaisin työhön.

– Pitkäaikainen työttömyys nakertaa työssä tarvittavia taitoja ja työllistymisen mahdollisuuksia.

Vastavalmistuneiden työllistyminen näyttää lupaavalta.

Katsauksen mukaan kokoaikaisesti lomautettujen määrä aleni heinäkuussa odotetusti lisää. Sekä korkeakoulutettuja että muita kuin korkeakoulutettuja oli vähemmän lomautettuna kuin maaliskuussa 2020 pandemia iskiessä työmarkkinoille.

Kuitenkin edellisiin kriiseihin verrattuna lomautettuna on edelleen epätavallisen moni kauppatieteilijä (ekonomi, tradenomi), humanisti (filosofian maisteri tai humanististen tieteiden kandidaatti), taideaineiden korkeakoulutettu, fysioterapeuttia sekä oikeus-, valtio- ja luonnontieteilijä. Myös ammattilentäjiä, lennonjohtajia ja lentokonemekaanikkoja on edelleen paljon lomautettuna.

Myös työttömien määrä jatkoi hidasta alenemistaan. Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä oli heinäkuun lopussa noin 290 000. Vuotta aikaisemmin heitä oli 305 500.

– Työmarkkinat näyttävät vetävän hyvin. Uusia työttömyysjaksoja alkaa edelleen aiempaa vähemmän. Lisäksi vastavalmistuneiden työllistyminen näyttää lupaavalta. Heitä on jälleen työttömänä vähemmän kuin ennen koronakriisiä.

Työmarkkinoiden imun vahvistaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, jonka mukaan työllisten määrä on yllättäen palautunut kesän aikana koronakriisiä edeltäneelle tasolle ja työvoima jopa suuremmaksi kuin koskaan ennen.