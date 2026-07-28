Lakineuvostolta kritiikkiä hoitotarpeen arvioinnin automatisoinnille – Kuka vastaa, jos tekoäly mokaa?

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jolla mahdollistettaisiin hoidon tarpeen arvioinnin tekeminen digitaalisesti ja automaatiota hyödyntäen terveydenhuollossa. Demokraatti Demokraatti

Tavoitteena on hallituksen mukaan nopeuttaa perusterveydenhuollon palvelujen piiriin pääsyä ja vähentää hoidon tarpeen arvion tekemiseen käytettävää työaikaa.

– Hyvinvointialueet voisivat käyttää automaatiota hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden arvioinnissa. Potilaalla säilyisi kuitenkin aina oikeus saada arvio myös terveydenhuollon ammattihenkilöltä, esityksessä sanotaan.

Arviointineuvosto huomauttaa, että lakiesityksessä ei ole esitetty määrällisiä arvioita mahdollisista säästöistä tai investointien, järjestelmien ylläpidon ja valvonnan kustannuksista.

– Esityksessä tulee myös kuvata, miten investointien ja järjestelmien ylläpidon kustannuskehitystä on tarkoitus valvoa hyvinvointialueilla, tiedotteessa sanotaan.

HALLITUKSEN esityksenkin mukaan on mahdollista, että hoidon tarpeen arvion automaatiossa tapahtuu virheitä.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulee arvioida tarkemmin automaatiossa mahdollisesti tapahtuvien virheiden vaikutusta terveydenhuollon palveluihin hakeutuvan oikeusturvan ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Lisää aiheesta Uusi esitys kritisoidusta ”teknohoivasta”: Asiakkaan ymmärryskyky ja perusoikeudet huomioitava paremmin

– On arvioitava, voisiko automaatio viivästyttää kiireellistä hoitoa sekä toisaalta arvioitava myös sitä, voisiko tekoäly vähentää inhimillisiä virheitä ja parantaa potilasturvallisuutta.

Neuvoston mukaan esitykseen on hyvä lisätä mahdollisuuksien mukaan kotimaisia kokemuksia tekoälyavusteisen hoidon tarpeen arvioinnista, kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa tekoälypohjaisista oirearvioinneista sekä tutkimustietoa digitaalisten palveluiden vaikutuksista muiden palveluiden käyttöön.

LAINSÄÄDÄNNÖN arviointineuvosto on antanut lausunnon myös terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esityksestä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Neuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.