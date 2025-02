Lakiovaliokunta otti alustavan kannan eheytyshoitoihin – keskustan Riipi äänesti kieltämisen puolesta

Eduskunnan lakivaliokunta päätti keskiviikkona alustavasti tukea eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävää kansalaisaloitetta. Simo Alastalo Demokraatti Johannes Ijäs Demokraatti

Äänet eheytyshoitojen kieltämisen puolesta jakautuivat 11-5. Rikkomaton-aloitteen mukaisen mietinnön laatimista esitti SDP:n Elisa Gebhard.

Lakivaliokunnassa edustettuina olevista puolueista ainoastaan perussuomalaiset vastusti esitystä.

KESKUSTASSA äänet jakautuivat. Kansanedustaja Timo Mehtälä vastusti, ja europarlamenttiin siirtyneen Katri Kulmunin tilalle eduskuntaan viime heinäkuussa noussut Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kannatti kansalaisaloitteen mukaisen mietinnön laatimista.

Riipi toteaa Demokraatille, että keskustassa on jakavissa arvokysymyksissä omantunnonvapaus.

– Olen arvoiltani hyvin liberaali ja näen, että eheyttäminen on todellinen ongelma. Silloin pitää toimia tämän ongelman poistamiseksi. Se tässä oli vahva kannustin itselle, Riipi sanoo.

Kuinka voimakkaasti kysymys jakaa keskustassa?

– Ei valtavan suuresti. Meillä on useitakin omantunnonvapauteen liittyviä asioita. Niissä kunnioitetaan aina edustajan omaa itsellistä ajattelua.

– Veikkaisin, että tässä asiassa voi olla niin, että jopa ryhmän enemmistö on vahvalla (eheytyshoidot) kieltävällä kannalla.

SDP:N lakivaliokunnan jäsenet Elisa Gebhard, Pia Hiltunen, Eemeli Peltonen ja Juha Viitala pitävät äänestystulosta tiedotteessaan merkittävänä päätöksenä vähemmistöjen oikeuksien kannalta.

– Tämä on tärkeä askel eteenpäin, ja on hyvä että asialle saatiin laaja tuki. Eheytyshoidot ovat läpikotaisin syrjivä käytäntö, ja niiden haitallisuus on kiistatonta. On hienoa, että kansalaisaloite on tuonut aiheen eduskunnan käsiteltäväksi ja että olemme nyt edistämässä asiaa. Tämä vahvistaa vähemmistöjen asemaa ja yhdenvertaisuutta Suomessa, Gebhard kommentoi tiedotteessa.

Seuraavaksi lakivaliokunta ryhtyy valmistelemaan kansalaisaloitteen mukaista mietintöä.

Lakiovaliokunnan äänestystuloksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.