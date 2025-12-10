Lakivaliokunta jyrkkänä: hyi ja ei kannabiksen laillistamiselle

Kansalaisaloite kannabiksen laillistamisesta ei saanut tuulta alleen eduskunnassa: lakivaliokunta otti asiaan kielteisen kannan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aloitteessa ehdotettiin käynnistettäväksi lainvalmistelu, jolla miedon huumausaineen nykyinen täyskielto kumottaisiin. Kannabiksen käyttöä, hallussapitoa, omatarveviljelyä, valmistusta ja myyntiä ehdotetaan sallittavaksi ikärajoin.

Kannabiksen valmistukselle ja myynnille ehdotettiin samanlaista sääntelyjärjestelmää kuin vahvoille alkoholijuomillekin. Kansalaisaloite sisältää myös ehdotuksia muun muassa verotuksesta.

EDUSKUNNAN lakivaliokunta päätyi keskiviikkona julkaistussa mietinnössään kannabiksen laillistamista vastustavalle kannalle.

Valiokunta ei kannata laillistamista eikä sääntelyjärjestelmän luomista, eikä laillistamisen tarkempaan arviointiin ja selvittämiseen ole valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltua ryhtyä.

- Valiokunta ei pidä todennäköisenä, että kannabiksen saatavuutta lisäämällä voitaisiin vähentää kokeilijoiden ja käyttäjien määrää. Päin vastoin saatavuuden kasvu voi johtaa kulutuksen ja haittojen kasvuun, todetaan tiedotteessa.

Lakivaliokunta arvioi kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista melko hiljattain jo aiemman kansalaisaloitteen yhteydessä. Tuolloinkaan lakivaliokunta ei puoltanut käytön rangaistavuuden poistamista.

- Yhteiskunnallisessa tilanteessa ei ole sittemmin tapahtunut tältä kannalta sellaisia merkittäviä muutoksia, joiden myötä kannabiksen tai muiden huumeiden käytön rangaistavuutta olisi perusteltua arvioida eri tavoin kuin valiokunnan aiemmassa mietinnössä.

Valiokunnan oppositioedustajista vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen jättivät mietintöön vastalauseen. He toivovat kokonaisvaltaista selvitystä huumausainepolitiikan kehittämisestä sekä luopumista käytöstä rankaisemisesta.

Asia siirtyy seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon, joka käsittelee lakiehdotusta mietinnön pohjalta.