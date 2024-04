Lakkolakeja käsittelevässä valiokunnassa jälleen täysi rähinä – virtuaalinen ulosmarssi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oli sopinut täksi aamuksi kello 7 kokouksen etäyhteyksin. Opposition kansanedustajia poistui kokouksesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Valiokunnan jäsen Piritta Rantanen (sd.) kertoo, että kokouksessa valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) käytti kokouksessa puheenvuoron, jonka mukaan kokous ei ole valiokuntaoppaan mukainen.

Kyse oli käytännössä, voiko ylimääräisessä etäkokouksessa käydä valmistavaa keskustelua tai edes epävirallista valmistavaa keskustelua.

Rantasen mukaan etenkään riitaisessa asiassa ei olisi pitänyt toimia niin kuin valiokunnassa nyt toimittiin eli käydä epävirallista valmistavaa keskustelua. Epävirallista valmistavaa keskustelua voi käydä Rantasen tulkinnan mukaan, jos asiasta on yhteinen näkemys ja keskustelusta on yhteisesti sovittu.

– Tämä ei ole riidaton ja yhteisesti sovittu, vaan edellisen päivän kokouksessa äänestettiin epävirallisesti siitä, että hallituspuolueet halusivat kokouksen olevan etänä ja oppositiopuolueet läsnä. Puheenjohtaja päätti epävirallisen äänestyksen pohjalta, että tänä aamuna kello 7 pidetään etäkokous.

Aamun kokouksessa oppositiopuolueiden edustajat ilmoittivat Rantasen mukaan, että he eivät halua käydä valmistavaa keskustelua epävirallisesti vaan virallisesti.

– Poistuimme paikalta. Sieltä poistuivat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat, Rantanen sanoo.

Keskustan toiminnasta ei ole tarkkaa tietoa. Ilmeisesti keskustan edustaja oli tullut etäkokoukseen paikalle vasta, kun muu oppositio oli jo ehtinyt lähteä.

Kokous jatkui niiden valiokunnan edustajien kesken, jotka halusivat käydä epävirallista keskustelua.

KUUMA peruna työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on se, haluaisiko hallitus saada työrauhalainsäädännön kiristykset voimaan heinäkuun alun sijasta jo toukokuun alussa vapun tienoilla. Näin oppositiossa uskotaan.

– Kun se vapuksi valmiiksi -ajatus on jo ehkä siellä (hallituksen) omissakin riveissä alkanut tuntua huonolta, kyllä tämä on alkanut tuntua siltä, että tämä halutaan jo ennen vappua, Piritta Rantanen epäilee.

– Kaikki näyttää siltä, että tämä halutaan todella nopeasti voimaan.

Rantanen ennakoikin, että ylimääräisiä kokouksia saattaa olla tulossa lisää.

– Valiokunnan puheenjohtaja (Saara-Sofia Siŕen kok.) totesi tänään, että tänään sitten laitetaan virallisessa kokouksessa lisäpäiviä. Siitä on jo sitten ollut heittoja, että sopii hyvin, että ollaan vaikka joka aamu seitsemältä tai että lauantait ja viikonloputkin voidaan hyvin ottaa käyttöön.

Rantanen pitää selvänä, että tällaista kiirettä ei tarvitsisi pitää, jos lait olisi tarkoitus saada voimaan 1. heinäkuuta alkaen kuten on ollut tavoite.

TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN puheenjohtaja Sirén sanoo, että on aivan selvää, että etäkokouksessa ei tehdä päätöksiä eikä siellä ole mahdollista käydä myöskään valmistavaa keskustelua.

– Etäkokouksen aluksi todettiinkin heti, että etäkokouksessa voidaan käydä ainoastaan epävirallista keskustelua ja näin tehtiin. Valiokunta kävi epävirallista keskustelua, Sirén sanoo.

Sirén toteaa, ettei voi kommentoida sitä, ketkä poistuivat kokouksesta.

Sirénin mukaan valiokunnalla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa uusia kokousaikoja käyttöön.

– Sehän riippuu nyt ihan siitä, kuinka paljon kokousaikaa valmistava keskustelu edellyttää.

– Esillä on ollut erilaisia aikoja, jotka valiokunnan on mahdollista ottaa käyttöön, jos on tarve. Me emme voi pitää kokouksia muiden valiokuntien päällä eikä istunnonkaan päällä muutoin kuin hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa, jolloin puhemiesneuvostolta pitää saada erikseen päätös. Mutta esimerkiksi aamu- ja viikonloppuajat ovat sellaisia, joita valiokunta voi ottaa tarvittaessa käyttöön.

Epäilyksiin siitä, että lakkolait yritettäisiin saada voimaan jo ennen vappua Sirén toteaa, että voimaantulo on viimeinen asia, joka käsittelyprosessissa ratkaistaan.

– Mennään asia ja kokous kerrallaan.

VALIOKUNNASSA on ehtinyt sattua ja tapahtua yhtä sun toista.

Valiokunta muun muassa päätti perua huhtikuun alkuun kaavailemansa Kanadan matkan.

Päätös matkan perumisesta tehtiin hallituspuolueiden äänin, vaikka matkasta uhkasi tulla iso rahallinen tappio.

– Meillä on Suomessa tällä hetkellä vaikea tilanne ja erityisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalla, joka käsittelee näitä työelämään liittyviä isoja kokonaisuuksia, niin katsottiin, että juuri nyt ei ole ihanteellinen hetki lähteä kaukomatkalle, vaan ollaan täällä eduskunnassa tekemässä sitä tärkeää lainsäädäntötyötä, Sirén perusteli maaliskuussa Demokraatille.

Matkan siirtäminen ja siitä aiheutuneet peruutukset maksoivat eduskunnalle lopulta 20 850 euroa, valiokunnan kansliasta on kerrottu hiljattain Iltalehdelle.

Piritta Rantanen ihmettelee matkan siirtämistä syksyyn, koska valiokunnan budjetti tiedetään muutoinkin tiukaksi.

– Kaikkein törkeintä on se, että koko ajan sanotaan, että työrauhalait käsitellään normaalissa aikataulussa ja asianmukaisesti eikä ole mitään kiirettä, mutta kun kaikki toiminta, joka tämän ympärillä tapahtuu, on aivan muuta. Useampaan kertaan oppositiopuolueiden edustajat ovat pyytäneet, että kerrottaisiin se totuus tästä taustalta ja sitä ei kerrota, Rantanen sanoo viitaten siihen, että lakkolait yritettäisiin saada hallituksen toimesta nopeasti voimaan.

Uutista korjattu kello 12.24. Aamun valiokunnan kokous ei keskeytynyt opposition ulosmarssiin vaan jatkui kokoukseen jääneiden kesken.