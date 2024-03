Lakkolakeja käsittelevä valiokunta perui Kanadan matkan – Valiokuntajäsen ihmeissään: Uhkana jopa 20 000 euron tappio

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan aikataulut ovat äkillisesti muuttuneet niin kireiksi, että valiokunta päätti perjantain kokouksessaan äänestyksen jälkeen peruuttaa huhtikuun alkuun kaavailemansa Kanadan matkan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Myös asiantuntijakuulemisten jatkaminen tai keskeyttäminen oli etukäteen kokouksen asialistalla. Kuulemisia päätettiin kuitenkin vielä toistaiseksi jatkaa.

Oppositiossa epäillään valiokunnan kiireen syyksi kiistellyn työrauhalain voimaantulon aikaistamista. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallituksessa, ainakin kokoomuksessa olisi halua aikaistaa heinäkuun alkuun suunniteltujen lakkorajoitusten voimaantuloa jo vapuksi. Syynä ovat parhaillaan käynnissä olevat poliittiset lakot, jotka ovat pysäyttäneet Suomen viennin.

Valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) selvensi valiokunnan matkan perumista Demokraatille kokouksen jälkeen näin.

– Meillä on Suomessa tällä hetkellä vaikea tilanne ja erityisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalla, joka käsittelee näitä työelämään liittyviä isoja kokonaisuuksia, niin katsottiin, että juuri nyt ei ole ihanteellinen hetki lähteä kaukomatkalle, vaan ollaan täällä eduskunnassa tekemässä sitä tärkeää lainsäädäntötyötä.

Sirén vahvistaa, että päätös matkan perumisesta tehtiin hallituspuolueiden äänin. Lopullisesti valiokunta ei Kanadan matkaansa hautaa, vaan ajankohta siirretään alkusyksyyn.

SDP:N valiokuntajäsen Piritta Rantanen jäi kokouksessa käsitykseen, että valiokunnan Kanadan matkan siirtämisestä saattaa syntyä jopa 20 000 euron tappio, mikäli hotelleja ei saada peruutettua eikä ilmeisesti alkuperäisten ehtojen mukaan saisi. Nyt asiaa selvitetään. Kymmenen henkilön on määrä lähteä matkalle kuitenkin syksylläkin kuten oli tarkoitus nytkin. Rantanen ihmettelee, mistä rahat saadaan, kun valiokunnan budjetti on ollut tiukka. Lisää aiheesta Nyt alkoi lakkolakien runnominen? – valiokunta paraikaa koolla: “Keskisormen nosto”

Matkan siirtämisestä tulee tappiota, onko 20 000 euroa oikea summa, Saara-Sofia Sirén?

– Se ei nyt ole ihan varmaa millä tavalla saamme siirrettyä tehtyjä varauksia, vastaa valiokunnan puheenjohtaja Sirén vastaa.

Oppositio epäilee, että matkan siirrossa on kyse halusta nopeuttaa käsittelyä, että työrauhalaki saataisiin voimaan jo vappuna?

– Kysymys on siitä, että lainsäädäntötyö halutaan laittaa ensisijaiseksi.

Ette sano suoraan, että siirtäminen johtuisi siitä, että haluatte työrauhalain voimaan vapuksi?

– Käsittelemme kaikkea lainsäädäntöä ihan normaaliin tapaan.

Mutta matka oli istutettu valiokunnan normaaliin aikatauluun, joten jotakin on ilmeisesti tapahtunut, kun nyt on kiire?

– Niin, no siis meillä on nyt tämä kevät hyvin keskeinen nimenomaan tämän kyseisen valiokunnan osalta. Tämä matka osuu siinä mielessä huonoon hetkeen, Sirén sanoo.

VALIOKUNTA ei päättänyt, kuten oppositiossa ennen kokousta pelättiin, lopettaa asiantuntijakuulemisia perjantain kokouksessaan. Syynä on Sirénin mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka valmistumista vielä odotetaan. Lakivaliokunta on jo lausuntonsa työrauhalaista työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antanut.

Valiokunnan jäsen Timo Suhonen (sd.) luonnehti työrauhalain kokonaisuutta pöyristyttäväksi.

– Tulkintani on, että näillä lakko-oikeutta rajoittavilla lakimuutoksilla, joissa jopa sakotetaan työntekijöitä, ollaan rikkomassa perusoikeuksia mitä suuremmassa määrin. Se tunne on nyt vahvistunut asian käsittelyn yhteydessä. Kansainvälisten sopimusten noudattaminen jää taka-alalle valitettavasti, Suhonen sanoo.

Suhonen uskoo, että hallituspuolueet pyrkivät toimimaan niin, että lakkolait tulisivat voimaan jo vappuna.

– Se on tietysti käsittämätöntä, hän tuhahtaa.

Perustuslakivaliokunta kokoustaa pääsiäispyhänä.

PIRITTA Rantasen mukaan tulevissa asiantuntijakuulemisissa on määrä kuulla vielä ainakin työministeri Arto Satosta (kok.) ja hänen ministeriötään. Jo tulevalla istuntotaukoviikolla saatetaan järjestää etäkuuleminen.

Rantanen arvelee, että hallituspuolueiden tavoite olisi ollut tänään lopettaa kuulemiset, mutta aika loppui kesken. Matkan käsittely kesti Rantasen mukaan peräti 45 minuuttia.

– Äänestettiin siitä, että otetaanko sitä edes listalle, koska se ei ollut listalla. Ja äänestettiin siitä, että nostetaanko se listan kärkeen, ja nostettiin. Ja sitten äänestettiin. Ja matka on nyt siirretty sitten syksyyn.

Rantanen tulkitsee, että matkan siirto kertoo siitä, että lakkorajoitukset halutaan voimaan vapuksi.

– Jos näin on, niin voisiko sen sanoa sitten ääneen, hän perää.

Lopulta hallituspuolueista käsin esitettiin Rantasen mukaan, että kuulemiset järjestetään ennen perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja lausunnon jälkeen. Perustuslakivaliokuntakin käsittelee työrauhalakia seuraavan kerran istuntotaukoviikolla, jonka jälkeinen kokous on päivätty pääsiäismaanantaille, pyhäpäivään.

RANTASEN mukaan Kanadan matkan siirtämistä perusteltiin valiokunnan kokouksessa muun muassa sillä, että ”ei ole tyylikästä mennä nyt tapaamaan Jari Viléniä”.

Suomen Ottawan-suurlähettiläs Jari Vilén on ollut kohun keskellä, kun seitsemän Suomen Ottawan-suurlähetystön henkilökunnan jäsentä on laatinut kirjelmän, jossa Viléniä kohtaan esitetään syytöksiä asiattomasta käytöksestä. Vilén on sanonut, ettei tunnista syytöksiä.

Myös valiokunnan työkiireitä käytettiin Rantasen mukaan matkan perumisen perusteena.

– Mutta se kyllä pystyttiin heti näyttämään, ettei se ole todellinen (syy), kun meillä on tässä 12 viikkoa aikaa hoitaa kolmea mietintöä, Rantanen sanoo.

– Toin esiin sen, että kun kaksi vuotta sitten maa- ja metsätalousvaliokunta oli Kanadassa, emme olleet siellä suurlähetystön vieraana, vaan olimme siellä vieraana monessa monessa muussa paikassa, niin se ei ole mikään peruste tälle asialle.

– Toin myös monta kertaa esiin sen, että on ihan reilua, jos näitä matkoja tai työkiireitä tai muita pidetään perusteina, niin tuodaan sitten ne aidot perusteet esiin eikä yritetä tämmöisten varjolla, mitkä eivät pidä paikkaansa, tehdä tällaisia päätöksiä. Mutta siinä pysyivät kyllä hallituspuolueilla suut supussa, vaikka useampaan kertaan toin sen esiin, että on ihan ”fine”, jos me siirrämme matkaa, jos te tuotte ne aidot perustelut, mutta niitä ei tuotu, Rantanen sanoo.

Myös keskustalainen valiokuntajäsen Tuomas Kettunen kertoo ihmettelevänsä, miksi valiokunnan matka peruttiin. Hänen mielestään asioiden käsittelylle olisi aikaa, vaikka Kanadan reissu toteutettaisiinkin suunnitellussa aikataulussa.