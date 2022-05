Lakot alkavat huomenna – Talentia: Varhaiskasvatuksen kriisiytyminen on estettävä panostamalla palkkaukseen ja työhyvinvointiin

Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä huomenna alkavat työnseisaukset kestävät seitsemän vuorokautta.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kertoo, että sen jäsenistä lakossa ovat kaupunkien palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppilashuollon työntekijät ja viranhaltijat, jotka kuuluvat sote-, kvtes- ja ovtes-sopimusten piiriin. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat, koulukuraattorit ja sosionomit. Lisäksi Vantaalla lakossa ovat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät, muun muassa sosionomit, lastensuojelulaitosten ohjaajat ja perhetyöntekijät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vastuullista ja korvaamatonta työtä esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Työ on vaativaa, vastuullista ja korvaamattoman tärkeää, mutta palkassa se ei valitettavasti näy. Vaadimme, että epäkohta korjataan. Työtaistelutoimet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Talentia muistuttaa, että Helsingin varhaiskasvatuksen resurssiongelmista on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Varhaiskasvatuksen tilanteen on pelätty jopa romahtavan ja on arvioitu, että Helsinki ei selviä edes lakisääteisistä tehtävistä varhaiskasvatukseen tulevien lasten määrän kasvaessa.