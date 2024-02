“Lammiomainen käskytysyritys” voi kiihdyttää reservistä eroamista – SDP:n Mika Kari pitää ministerin Häkkäsen puheita huonosti harkittuina

SDP:n kansanedustaja Mika Kari pitää puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) reserviläispuheita huonosti harkittuina. Häkkänen totesi Kyrönmaa-lehden haastattelussa torstaina etsivänsä oikeudellisia keinoja lain muuttamiseksi, jotta reservistä ei pystyisi eroamaan. Simo Alastalo Demokraatti

– Olisin puolustusvaliokunnan pitkäaikaisena jäsenenä olettanut, että esitys olisi tullut ministeriöstä ja paremmin harkitussa muodossa. Nyt lehdestä luettuna esitys vaikuttaa olevan ministerin omaa pohdintaa, josta puuttuu asian laajemmat perustelut, Mika Kari kommentoi Demokraatille.

Karin mukaan suomalainen reservi on hyvin koulutettu ja motivoitunut tehtäväänsä.

– Maanpuolustustahto on valtakunnassa kansainvälisilläkin mittareilla mitattuna maailman kärkiluokkaa. Pieni joukko heikosti motivoituneita tai Nato-liittoutumiseemme kielteisesti suhtautuvia henkilöitä, jotka ovat hakeneet reservistä vapautusta, eivät heikennä maanpuolustuskykyämme.

Kari on itse reservin sotilasmestari.

HÄKKÄNEN kertoi Kyrönmaalle yrittävänsä “etsiä pykälät kuntoon” kevään aikana, ettei “reservistä karkaaminen” olisi enää mahdollista.

Kari ei pidä Häkkäsen lausuntoa on onnistuneena.

– Ei ole tyylikästä ministeriltä antaa kuvaa, että reservissämme olisi henki, jossa suomalaisilla menisi “pupu pöksyyn”.

– Häkkäsen “luutnantti Lammiomainen”, yläviistosta tullut käskytysyritys saattaa valitettavasti jopa kiihdyttää reservistä eroamista sen sijaan, että se hillitsisi sitä, Kari sanoo.

Häkkäsen henkilökohtaista avausta pitäisi Karin mukaan arvioida myös käynnissä olevien presidentinvaalien näkökulmasta.

– Mitä tuleva puolustusvoimien ylipäällikkö mahtaa avauksesta ajatella? Onko tämä syöttö Stubbin lapaan vai kapula hänen vaalivankkureihinsa?

Verkkouutisten mukaan reservistä on eronnut tänään kaksisataa henkilöä.

Ministeri Häkkänen on jälkeen päin pehmennellyt sanomisiaan STT:lle. Häkkänen kiistää tehneensä avausta reservistä eroamisen kieltämiseksi. Häkkäsen mukaan reservistä eroaminen on sen sijaan yksittäinen pieni asia, joka on vaivannut häntä.