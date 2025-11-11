Länsi-Uudenmaan demarit iloitsevat: 14 vuorokauden hoitotakuu säilyy

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvotteluissa saavutettiin sopu talousarviosta eilen. SDP:n ryhmä iloitsee hoitotakuun säilymisestä ja yli 15 miljoonan euron lisäpanostuksista alueen palveluihin. Demokraatti Demokraatti

SDP:n ykköstavoite neuvotteluissa oli, ettei 14 vuorokauden hoitotakuuta rajattaisi.

– Olen iloinen, että kaikki budjettisovussa mukana olleet puolueet sekä viranhaltijat olivat SDP:n kanssa samalla linjalla 14 vuorokauden hoitotakuun tärkeydestä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Hiila sanoo tiedotteessa.

– Kun meillä oli yhteisymmärrys hoitotakuusta, pystyimme suuntaamaan keskustelua asiakasmaksuihin ja saavutimme niissäkin monia onnistumisia.

Neuvotteluissa SDP halusi kohtuullistaa esitettyjä asiakasmaksujen nostoja. SDP tuki tavoitetta, että hyvinvointialue alkaa selvittää Husin kanssa asiakasmaksujen käyttöönottoa. SDP on myös tyytyväinen, ettei palliatiivisten ja geriatristen palveluiden etävastaanottojen asiakasmaksuja nostettu.

PUOLUEET sopivat myös panostuksista mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Esimerkiksi ensilinja toimintaan panostetaan 165 000 euroa ensi vuoden budjetissa. Samoin terapiatakuuta on tarkoitus vahvistaa erityisesti aikuisille suunnatuissa palveluissa.

Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Aino Laine kertoo, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen on ollut yksi keskeinen tavoite Länsi-Uudellamaalla.

– Monet työikäiset kamppailevat mielenterveyshaasteiden ja työkyvyn laskun kanssa, ja siksi terapiapalveluiden vahvistaminen nuorten lisäksi myös aikuisten palveluissa on valtuustoryhmälle tärkeää, hän sanoo tiedotteessa.

KESKEINEN neuvotteluissa kirjattu tavoite on panostaa yhdessä kuntien kanssa oppilashuoltopalveluiden näkyvyyteen oppilaitoksissa, demariryhmästä kerrotaan. Kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan, lääkärin ja muiden ammattiryhmien palvelut tulevat jatkossakin olemaan lähipalveluita Länsi-Uudenmaan alueella.

– Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus, ja siksi sujuvan avun pitää olla nopeasti saatavilla. Tämä kirjaus mahdollistaa sen, että ensi vuonna voimme vahvemmin kehittää näitä palveluita yhdessä oppilaitosten kanssa, valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Sini Felipe sanoo tiedotteessa.

Eeva Hiilan mukaan budjettikierros osoitti, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.