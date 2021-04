Lapin Demarit vaativat mittavia tukitoimia Meri-Lappiin ja Utsjoelle

Lapin Demareiden piirikokousväki on järkyttynyt Stora Enson Veitsiluodon tehtaan lopettamisaikeista ja vaatii yhtiöltä yhteiskuntavastuuta tehtaan lopettamisen jälkihoitoon. Paulus Toropainen

Lapin Demarit peräänkuuluttavat piirikokoustiedotteessaan valtion ja Stora Enson vastuuta tehtaan lopettamisen jälkihoidossa. Tiedotteen mukaan Meri-Lapin alueelta tulee katoamaan n. 1000 työpaikkaa vuoden aikana ja siksi seutukunta on todellisen rakennemuutoksen kohteena. Lapin Demareiden mielestä kaikki tukitoimet ovat nyt tarpeen.

Piirikokoustiedotteessaan Lapin Demarit vaativat tukitoimia myös Utsjoelle. Utsjoen kunta on kärsinyt sisärajaliikenteen lopettamisesta ja matkailusta koronaviruksen takia ja vielä lisäksi Tenojoen lohenkalastus on kielletty Suomen ja Norjan yhteisellä sopimuksella. Elinmahdollisuudet kunnassa on kuitenkin taattava soveltuvilla tukimuodoissa myös poikkeustilanteessa.

Lapin Demarit vaativat tiedotteessaan sisärajaliikenteen ja matkailun avaamista terveysturvallisuus huomioiden heti, kun se on mahdollista.