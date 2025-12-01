Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

1.12.2025 10:28 ・ Päivitetty: 1.12.2025 10:28

Lapin hyvinvointialueen yt:t ohi – enintään 365 irtisanotaan

LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukipalvelujen yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanotaan enintään 365 ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hyvinvointialueen tiedotteessa kerrotaan, että suunnitellut henkilöstövaikutukset jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin alkuun arvioitiin.

Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Timo Peisa kertoi STT:lle syyskuun lopulla, että yt-neuvotteluiden piirissä oli noin 8  000 työntekijää.

Vähennystarve oli noin 600-700 henkilötyövuotta.

