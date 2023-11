”Lapsellista kielenkäyttöä” – Antti Kurvisen puheet kummastuttavat

Oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jättävät hallitukselle välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Ne ovat huolissaan siitä, että hallituksen leikkaukset kohdistuvat lähinnä nuoriin. Johannes Ijäs Demokraatti

Demokraatti kertoi välikysymyksen sisällöstä aiemmin päivällä.

Jo ennen välikysymyksen julkaisua keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen oli ehtinyt tehdä pesäeroa muihin oppositiopuolueisiin Ilta-Sanomien haastattelussa. Demokraatti ei Kurvista tavoittanut langan päähän.

Keskusta jatkaa omalla linjallaan eli pyrkii ottamaan etäisyyttä entisiin hallituskumppaneihinsa.

Kurvinen sanoi Ilta-Sanomille puolueensa jakavan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton huolen nuoriin kohdistuvista leikkauksista, mutta keskustan mielestä välikysymys on epätasapainoinen ja vastoin keskustan omia linjauksia.

– Ongelma on se, että välikysymyksessä tyrmätään käytännössä kaikki mahdolliset säästöt – ja kaikki työmarkkina­uudistukset paikallista sopimista myöden, Kurvinen paukutti, vaikka tunnusti, ettei ollut edes nähnyt välikysymyksen viimeisintä versiota.

Kurvinen moitti lehdelle välikysymyksen olevan ”tyypillistä demarijargonia, jossa nuoret ovat ikään kuin halloween-naamarina”.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman ei vaikuta Kurvisen puheista hätkähtävän.

– Me hahmotamme tätä asioiden kautta. Jos on yhteisiä asioita, olemme valmiita tekemään yhteistyötä niin kuin tässäkin tarjottiin, mutta samalla varmaan on niin, että tässä näkyvät vähän myös oppositiopuolueiden erot eikä niitä kannata kiistää, Lindtman sanoo.

Hän jatkaa, että välikysymyksen jättäviä puolueita yhdistää aito huoli työmarkkinoilla usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevista työuraa aloittavista nuorista.

– Jos perusteettomat pätkätyöt laillistetaan ja irtisanomissuojaa heikennetään tai ansiosidonnaisen työssäoloehtoa pidennetään, kyllähän se kiistatta kohdistuu isolta osalta nimenomaan nuoriin.

Lindtman muistuttaa, että tutkimusten mukaan nuorten työelämän epävarmuudella on myös vaikutuksia nuorten perhehaaveisiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa niitä.

– Opposition velvollisuus on kysyä niitä kysymyksiä, jotka askarruttavat nuoria.

Lindtman kertoo, että SDP kutsui koko opposition koolle pohtimaan välikysymystä. Kysymyksen pääaihiot olivat pöydässä. Ensiasunnon ostajien asuntokaupan verottaminen oli hänen mukaansa lopulta ratkaiseva tekijä muiden asioiden ohella siihen, että välikysymykseen päädyttiin.

– Esitettiin sellainen mahdollisuus, että voidaan hakea sellaiset muotoilut (välikysymykseen), että ne varmasti käyvät kaikille (oppositiopuolueille), mutta lopullista välikysymystä lähdettiin sitten muotoilemaan kolmen puolueen kesken.

Vanhaa punamultahenkeä ei taida tällä hetkellä olla kovin paljon ilmassa?

– Meidän lähtökohtamme on se, että me haluamme pitää rakentavan otteen ja yhteistyön avoimena kaikkiin oppositiopuolueisiin asiapohjalta. Varmaan sitä yhteistyötä tullaan yli hallitus-oppositiorajojenkin tarvitsemaan tällä vaalikaudella vaikkapa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Näen niin, että mitä laajempi yhteistyö, sitä kestävämpiä yleensä ratkaisut ovat ja sitä paremmin viesti kuuluu. Me aiomme tästä linjasta ja tyylistä pitää itse kiinni.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Nasima Razmyar toteaa, että keskustalaiset ovat olleet esimerkiksi sivistysvaliokunnassa huolissaan samoista asioista kuin sosialidemokraatit. Tässä mielessä esimerkiksi Kurvisen sanailu Ilta-Sanomissa edustaakin toisenlaista todellisuutta.

– Sitten julkisuudessa käytetään lapsellista kielenkäyttöä. Minä en ainakaan pidä sitä kovin tarkoituksenmukaisena, Razmyar sanoo.

Hän on huolissaan siitä, että hallituksen politiikalla on isot heikentävät yhteisvaikutukset nuoriin ja opiskelijoihin.

– Me olisimme oppositiona aina paljon paljon vahvempia, kun esittäisimme näitä välikysymyksiä myöskin yhdessä. He ovat ottaneet nyt tällaisen asennon. Toki se heille sallittakoon. Jokainen toimii ja puhuu omasta puolestaan, Razmyar kommentoi keskustan edesottamuksia.

Hän toisaalta myös ymmärtää, että keskustassa on paljon itsetututkistelua, sillä puolueen tilanne on vaikea.

– Minä olen ainakin ollut tyytyväinen esimerkiksi sivistysvaliokunnan yhteistyöhön. Toivoisin, että se sama henki näkyisi laajasti myös eduskunta- ja oppositiotyössä.

DEMARINUORTEN puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka painottaa, että välikysymys liittyy nimenomaan nuoriin. Hän pitää tärkeänä, että myös työelämä- ja työmarkkina-asiat on nostettu esiin.

– Se että määräaikaisuutta ei tarvitse perustella, osuu tosi kovasti nuoriin, työelämään vaikkapa ammatillisesta koulutuksesta siirtyviin nuoriin. Kun ansiosidonnaisen ehtoa kuudesta kuukaudesta venytetään 12 kuukauteen, on erittäin iso haaste työelämään siirtyvillä nuorilla päästä tulevaisuudessa sen piiriin, Kangaskolkka kritisoi hallituksen aikeita.

Määräaikainen työsopimus, joka on korkeintaan vuoden mittainen, ei vaatisi jatkossa erityistä perustetta.

– Jos on kerätty kolme puoluetta puolustamaan nuoria, sitten jäljelle jää vain kysyä niiltä, jotka eivät ole tässä mukana, miksi he eivät näe tätä kysymystä yhtä lailla tulevaisuuskysymyksenä niin kuin me, Kangaskolkka toteaa.

Keskustan Kurvinen kuittaili myös vihreille Ilta-Sanomissa. Hänen mukaansa on kiinnostavaa nähdä, onko ”oikeammalle tai keskemmälle puheissaan pyrkivä” vihreät ”niellyt demareiden neliraaja­jarrutus­linjan sellaisenaan”.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta sanoo Demokraatille, ettei ole kyse neliraajajarrutuksesta, vaan lasten ja nuorten puolustamisesta.

– Toivoisin, että keskusta keskittyy keskustan politiikkaan ja vihreät tekevät vihreätä politiikkaa.

Virta ei ole valmis kuuluttamaan sitä, ettei opposition yhteistyöstä tulisi tällä kaudella mitään.

– En usko, että siitä on kyse. Vihreille on selvää, että jos on kyse nuorista ja lasten ja nuorten tulevaisuudesta, me seisomme silloin tässä kysymyksessä tässä rivissä (SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa). Katsotaan sitten, mitä muita kysymyksiä nousee ja mihin me silloin asemoidumme, hän sanoo.

– Minun tehtäväni ei ole analysoida keskustan valintoja. Uskon, että he kommentoivat sitä itse. Meille tämä oli tosi tärkeä aihe nimenomaan nuorten tulevaisuuden näkökulmasta.

Myöskään Liike nyt ei ole mukana opposition välikysymyksessä.

– Tänään jätetty välikysymys oli aiheeltaan hyvä, mutta Liike Nyt ei kuitenkaan nähnyt mitään mahdollisuuksia olla mukana, koska meillä on eri linjaukset. Huoli on kuitenkin yhteinen, puheenjohtaja Harry Harkimo kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Tämän vaalikauden ensimmäiseen välikysymykseen sotesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta keskusta kelpuutti aiemmin mukaan vain Liike nytin.