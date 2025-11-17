Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.11.2025 09:14 ・ Päivitetty: 17.11.2025 09:14

Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa, että lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi

iStock
Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä on torstaina. Kuvituskuva.

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä lapsen oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto kertoo järjestävänsä teemaviikon, jonka aikana lapset ja nuoret saavat perehtyä oikeuksiinsa erilaisten harjoitusten ja oppimateriaalien kautta. Viestintäverkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteiskunnan voimavaroista. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989, ja Suomessa sopimus tuli laintasoisena voimaan vuonna 1991.

Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä osuu torstaille. Perjantaina puolestaan vietetään kansallista Lapset mukaan töihin -päivää.

