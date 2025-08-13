Lapset ja nuoret liikkuvat urheiluseuroissa enemmän – jos perheellä on varaa

Lasten ja nuorten urheiluseuraharrastaminen on lisääntynyt merkittävästi 1980-luvulta lähtien, selviää Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin tuoreesta tutkimuksesta. Sukupuolten ero on tasoittunut, mutta raha ratkaisee entistä enemmän. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksessa selvisi, että sukupuolten välinen ero urheiluseuraharrastamisessa on kaventunut. Siinä missä 1980-luvulla pojat harrastivat liikuntaa urheiluseuroissa selvästi tyttöjä enemmän, 2020-luvulla tytöt harrastavat urheiluseuroissa liikuntaa yhtä usein kuin pojat.

Tutkija Irinja Lounassalo pitää kehitystä hyvänä.

- Tämä on hieno kehitys sukupuolten tasa-arvon kannalta, Lounassalo sanoo tiedotteessa.

SEN sijaan sosioekonomiset ja alueelliset erot ovat edelleen merkittäviä.

Maaseudulla urheiluseuraharrastaminen on vähäisempää kuin kaupungeissa. Harvaan asutuilla alueilla pitkät välimatkat ja vähäiset harrastusmahdollisuudet rajoittavat urheiluseuraharrastamista.

Myös kustannusten nousu vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin.

- Urheiluseurojen ammattimaistuminen ja kustannusten nousu ovat kaventaneet vähävaraisten perheiden osallistumismahdollisuuksia, Lounassalo sanoo.

Tutkimuksen mukaan perheen tulotason merkitys urheiluseuraharrastamiseen näkyi 2020-luvulla jo alakouluikäisissä. 1980-luvulla tulotason vaikutus korostui vasta yläkouluikäisissä ja vanhemmissa ikäryhmissä.

TUTKIJOIDEN mukaan nyt olisi tarvetta toimenpiteille, jotka parantaisivat pienituloisten ja maaseudun lasten harrastusmahdollisuuksia.

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi koulupäivän yhteyteen liitettyjen liikuntamahdollisuuksien lisääminen, maksuttomat ja monipuoliset lähiliikuntapaikat sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet kuten monilajikerhot.

- Aiempien tutkimusten mukaan moni nuori kertoo liikunnan esteeksi ajan, kiinnostuksen, ohjauksen ja liikuntapaikkojen puutteen sekä harrastuksen kalleuden. Joustavammat ja vähemmän sitoutumista vaativat liikkumis- ja harrastusvaihtoehdot voisivat mahdollistaa nykyistä useamman lapsen ja nuoren liikunnan, Lounassalo sanoo.