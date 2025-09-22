Lapsijärjestö huolestui leikkauksista: ”Kasvatammeko ikäluokkaa, jonka lapsuuden avainkokemus on häätö omasta kodista?”

Lapsijärjestö Nuoret kotkat pelkää, että hallitus on luomassa tilannetta, jossa kaikilla pienituloisilla lapsiperheillä ei ole enää varaa säälliseen asumiseen. Demokraatti Demokraatti

Hallitus on leikkaamassa valtion takaamia ARA-lainoja 365 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nuoret kotkat nostaa esiin, että kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajien Kova ry:stä on arvioitu esitettyjen leikkausten johtavan vuokrien nousuun, asumismahdollisuuksien kaventumiseen kasvukeskuksissa ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon romahtamiseen neljännekseen viime vuosista.

Lapsijärjestö huomauttaa, että kohtuuhintaiset asunnot ovat olleet tärkeitä erityisesti pienituloisille lapsiperheille, joihin jo osuneita leikkauksia ovat olleet muun muassa sosiaalietuuksien lapsikorotusten poisto, etuuksien indeksikorotusten purku ja asumistuen leikkaukset.

Nuorten kotkien toiminnanjohtaja Antti Hytti muistuttaa, että THL:n päivitetyn laskelman mukaan sosiaaliturvan leikkausten vuoksi jopa 27 000 lasta on pudonnut köyhyysrajan alle.

– Perheitä on kehotettu muuttamaan halvempiin asuntoihin, mutta pelkään, että uusien leikkausten seurauksena halvempia asuntoja ei kohta enää ole. Kasvatammeko ikäluokkaa, jonka lapsuuden avainkokemus on häätö omasta kodista, Hytti kysyy tiedotteessa.

Hytti muistuttaa, että pakotettu muutto voi olla lapselle isompi asia kuin aikuiselle. Se voi tarkoittaa tutun koulun, opettajien ja ystävien menetystä – tukiverkkojen katoamista tilanteessa, jossa ehkä kamppaillaan jo köyhyyden ja työttömyyden kanssa.

– Tällaista tilannetta ei varmasti kukaan halua. Leikkausten kasautuvia vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin ei vain ole huomioitu, Hytti uskoo.

Hytin mukaan hallituksen pitääkin tehdä asianmukainen lapsivaikutusten arviointi leikkausten yhteisvaikutuksista ja korjata päätöksiään.