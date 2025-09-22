Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.9.2025 13:56 ・ Päivitetty: 22.9.2025 13:56

Lapsijärjestö huolestui leikkauksista: ”Kasvatammeko ikäluokkaa, jonka lapsuuden avainkokemus on häätö omasta kodista?”

iStock

Lapsijärjestö Nuoret kotkat pelkää, että hallitus on luomassa tilannetta, jossa kaikilla pienituloisilla lapsiperheillä ei ole enää varaa säälliseen asumiseen.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus on leikkaamassa valtion takaamia ARA-lainoja 365 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nuoret kotkat nostaa esiin, että kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajien Kova ry:stä on arvioitu esitettyjen leikkausten johtavan vuokrien nousuun, asumismahdollisuuksien kaventumiseen kasvukeskuksissa ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon romahtamiseen neljännekseen viime vuosista.

Lapsijärjestö huomauttaa, että kohtuuhintaiset asunnot ovat olleet tärkeitä erityisesti pienituloisille lapsiperheille, joihin jo osuneita leikkauksia ovat olleet muun muassa sosiaalietuuksien lapsikorotusten poisto, etuuksien indeksikorotusten purku ja asumistuen leikkaukset.

Nuorten kotkien toiminnanjohtaja Antti Hytti muistuttaa, että THL:n päivitetyn laskelman mukaan sosiaaliturvan leikkausten vuoksi jopa 27 000 lasta on pudonnut köyhyysrajan alle.

– Perheitä on kehotettu muuttamaan halvempiin asuntoihin, mutta pelkään, että uusien leikkausten seurauksena halvempia asuntoja ei kohta enää ole. Kasvatammeko ikäluokkaa, jonka lapsuuden avainkokemus on häätö omasta kodista, Hytti kysyy tiedotteessa.

Hytti muistuttaa, että pakotettu muutto voi olla lapselle isompi asia kuin aikuiselle. Se voi tarkoittaa tutun koulun, opettajien ja ystävien menetystä – tukiverkkojen katoamista tilanteessa, jossa ehkä kamppaillaan jo köyhyyden ja työttömyyden kanssa.

– Tällaista tilannetta ei varmasti kukaan halua. Leikkausten kasautuvia vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin ei vain ole huomioitu, Hytti uskoo.

Hytin mukaan hallituksen pitääkin tehdä asianmukainen lapsivaikutusten arviointi leikkausten yhteisvaikutuksista ja korjata päätöksiään.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU