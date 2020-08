”Laskun maksamme me kaikki” – pääministeri Marinilta muistutus vapaudesta ja vastuusta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan.

Marin toteaa Twitterissä, että tätä oikeutta on harjoitettu.

– Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki. Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa, Marin sanoo.

Hallitus kokoontuu tänään iltakouluun, jossa muun muassa kuullaan tilannekatsaus koronavirustilanteesta. Iltakoulun jälkeen on luvassa hallituksen neuvottelu, jossa arvioidaan tarvetta toimenpiteille koronavirustilanteesta johtuen.