13.11.2025 08:51 ・ Päivitetty: 13.11.2025 08:51

Lasse Lehtonen vaikeni

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ei suostunut kommentoimaan medialle Kelan työilmapiiristä syntynyttä keskustelua aamun lehdistötilaisuudessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lehtonen sanoi, että työilmapiiriasiaa koskeviin kysymyksiin vastaa Kelan hallitus. Itse tilaisuus koski 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua.

Lehtonen on vastannut työntekijöiden kritiikkiin etätyölinjauksesta ja työilmapiiristä sanomalla julkisuudessa muun muassa, ettei Kelalla ole nykyisessä työvoimatilanteessa tarvetta pitää viimeisen päälle kiinni työntekijöistään.

Eilen hän sanoi pyytäneensä sanavalintojaan anteeksi Kelan hallituksen ylimääräisen kokouksen jälkeen.

