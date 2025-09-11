Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.9.2025 15:58 ・ Päivitetty: 11.9.2025 15:59

Latvia sulkee ilmatilansa maan itäosissa

Latvia sulkee ilmatilansa maan itäisellä raja-alueella viikoksi, kertoo Latvian puolustusministeri Andris Spruds. Ilmatilan sulku alkaa tänään ja se kestää ensi viikon torstaihin.

Spruds sanoi lehdistötilaisuudessa, että keskiviikon tapahtumat Puolassa loukkasivat sotilasliitto Naton ilmatilaa, ja Latvian on toimittava sen mukaisesti.

Ministerin mukaan Latviaan ei tällä hetkellä kohdistu suoraa uhkaa, mutta ennaltaehkäisevät toimet ovat tarpeen.

Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorskin mukaan Puolan ilmatilaa loukanneet venäläisdroonit kohdistettiin maahan tahallaan.

