Lavrov NBC Newsille: Putinin ja Zelenskyin tapaamista ei ole suunnitteilla

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamista ei ole suunnitteilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lavrov sanoi amerikkalaisen NBC News –kanavan haastattelussa, että Putin on kuitenkin valmis tapaamaan Zelenskyin, kun tapaamisessa käsiteltävät asiat ovat valmiina.

ZELENSKYI sanoi eilen, että Venäjä yrittää vältellä Venäjän ja Ukrainan johtajien tapaamisen järjestämistä.

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei aio toistaiseksi suoraan osallistua Venäjän ja Ukrainan välisen mahdollisen tapaamisen järjestämiseen.