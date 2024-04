Lavrov varoitteli Kiinaa lännen pakotteista – Wang suitsutti: “Putinin johdolla Venäjän kansan tulevaisuus on valoisa”

Kiinassa vieraillut Lavrov varoitti, että länsimaat alkavat käyttää niitä myös Kiinaa vastaan estääkseen Kiinan taloudellista ja teknologisia kehitystä ja eliminoidakseen kilpailua.

Vierailua isännöinyt ulkoministeri Wang Yi lupasi Kiinan tukevan Venäjän vakaata kehitystä presidentti Vladimir Putinin johdolla. Wangin mukaan Kiina ja Venäjä jatkavat strategisen yhteistyönsä vahvistamista ja toistensa tukemista.

- Presidentti Putinin vahvalla johdolla Venäjän kansan tulevaisuus on valoisa, Wang julisti ulkoministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Kiina ja Venäjä ovat viime vuosina tiivistäneet yhteyksiään sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Tarkkailijoiden mukaan on kuitenkin selvää, että Kiina on kahdenvälisissä suhteissa niskan päällä, kun Venäjä on joutunut kansainvälisessä yhteisössä hylkiön asemaan.