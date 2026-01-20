Lavrov: Venäjällä ei mitään tekemistä Grönlanti-kiistan kanssa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, että Venäjällä ei ole mitään tekemistä Grönlanti-kiistan kanssa. Lavrov kommentoi asiaa vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan Moskovassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lavrovin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet siitä, että Venäjä ja Kiina uhkaavat Grönlantia, eivät pidä paikkaansa. Trump on perustellut tällä tarvetta saada Tanskalle kuuluva Grönlanti Yhdysvaltojen haltuun.

Lavrov totesi kuitenkin, että Grönlanti ei ole ”luonnollinen osa” Tanskaa. Hän kuvaili Grönlannin kuulumisen Tanskalle olevan jäänne kolonialismin aikakaudesta ja vertasi sitä muihin Euroopan maiden hallitsemiin saariin ympäri maailmaa.

Lavrov huomautti, että Trump on sanonut Yhdysvaltain tarvitsevan Grönlantia oman turvallisuutensa takia. Lavrov sanoi, että samalla tavalla Venäjä tarvitsi Krimin niemimaata oman turvallisuutensa vuoksi. Venäjä liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin itseensä vuonna 2014.

Ulkoministerin mukaan Venäjä aikoo seurata tarkasti, mihin ”vakava geopoliittinen tilanne” Grönlannin ympärillä johtaa. Lavrovin mielestä Grönlannin kysymys pitäisi ratkaista sotilasliitto Naton sisällä.

TRUMPIN aikeet ottaa Grönlanti haltuunsa ovat aiheuttaneet ennennäkemättömiä jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille.

Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessaan myös, että lännen suosima sääntöpohjainen maailmanjärjestys näyttää olevan hajoamassa.

- Se näyttää olevan korvautumassa vahvimman oikeudella, Lavrov sanoi.

Ulkoministerin mukaan uusia sääntöjä ei ole kirjoittamassa koko länsi yhdessä, vaan ainoastaan Yhdysvaltain presidentti Trump. Tämä on Lavrovin mielestä aiheuttanut Euroopalle järkytyksen.

Lavrov toisteli myös tuttuja Venäjän näkemyksiä Ukrainan sodasta ja lännestä. Hän esimerkiksi väitti, että Euroopan johtajat varustautuvat avoimesti sotaan Venäjää vastaan. Lavrovin mukaan Venäjä on valmis dialogiin Euroopan kanssa, mutta hän arveli, että nykyisten johtajien kanssa ei voi saavuttaa yhteisymmärrystä.

Anssi Rulamo/STT