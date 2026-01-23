Ulkomaat
23.1.2026 11:31 ・ Päivitetty: 23.1.2026 11:31
Lecornun hallitus kesti luottamusäänestyksen Ranskassa
Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu ja hänen hallituksensa ovat selvinneet parlamentin luottamuslauseäänestyksestä, joka liittyi päätökseen runnoa osa maan ensi vuoden budjetista parlamentin yli.
Lecornu turvautui kiistanalaiseen menetelmään tiistaina. Hän oli ennen tätä tehnyt budjettiin joitakin myönnytyksiä sosialisteille, jotka vastapalveluksena estivät epäluottamuslauseen hyväksynnän parlamentissa.
Ranska on paininut budjetin hyväksyntään liittyvän sisäpoliittisen kriisin kanssa jo pitkään, ja useat maan hallitukset ovat kaatuneet. Lecornun hallituksen kaatamisyritysten odotetaan jatkuvan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.