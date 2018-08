Lehtitiedot: Saksalaisella Manfred Weberillä on Merkelin tuki EPP:n kärkiehdokkaaksi – Eero Heinäluoma: ”Se taisi sitten olla siinä”

Euroopan kansanpuoluetta EPP:tä johtavalla saksalaisella Manfred Weberillä kerrotaan olevan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tuki puolueen kärkiehdokkaaksi ensi vuoden toukokuussa pidettävissä EU-vaaleissa.

Suurimman puolueen kärkiehdokkaasta tulee todennäköisesti EU-komission seuraava puheenjohtaja.

Asiasta kertoi perjantaina muun muassa Politico, joka viittaa EPP-lähteeseen.

– Merkel hyväksyy Weberin (kärkiehdokkaaksi, mutta) ilman mitään takeita siitä, että hänestä tulee komission puheenjohtaja, Politicon lähde Merkelin CDU-puolueesta kertoo.

Myös SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma kommentoi uutista Twitterissä.

– Täällä Saksassa kerrotaan Merkelin kannattavan saksalaista Manfred Weberiä EPP:n eurovaalien kärkiehdokkaaksi eli komission puheenjohtajaksi. Se taisi sitten olla siinä, Heinäluoma arvioi viitaten ilmeisesti komission puheenjohtajapeliin.

EPP:n puoluekokous valitsee kärkiehdokkaansa marraskuun alussa Helsingissä. Myös muun muassa ranskalaisen Michel Barnierin ja Alexander Stubbin ehdokkuutta on arvuuteltu.

Weber saattaa kertoa ehdokkuudestaan ensi viikolla, kun EPP-aktiivit ovat koolla Itävallassa.

Mediassa on alkuviikosta pyöritelty, että Saksan liittokansleri Angela Merkel saattaa ajaa saksalaista ehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi. Aikaisemmin lehtitiedoissa Merkelin komission johtoon kaavailemiksi ehdokkaiksi on heitelty muun muassa Saksan talousministeri Peter Altmaier sekä maan puolustusministeri Ursula von der Leyen. Euroopan komission johdossa ei ole nähty koskaan naista.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi keskiviikkona Demokraatille, että vaikka liikkuvia palasia on paljon, on Merkelin neuvotteluasema hyvä mikäli hän haluaa valtaansa käyttää komission puheenjohtajavalinnassa. Saksalainen on toiminut komission puheenjohtajana viimeksi vuonna 1967.

Tiilikainen huomauttaa, miten viime vuosina Saksa on ollut nimityspolitiikassaan varsin vaatimaton. Saksa on tukenut useita kertoja pienemmistä jäsenmaista nousseita ehdokkaita EU:n johtopaikoille. Ajatuksena on ollut pitää Euroopan hartiat leveinä, valtaa on haluttu antaa jäsenmaille väkimäärästä tai maantieteestä riippumatta. Nyt Eurooppaan kaivataan kuitenkin ehkä uudenlaista johtajuutta.

– Kun katsoo milloin viimeksi komission johdossa on ollut saksalainen, niin siitä on kyllä aikaa kulunut, Tiilikainen totesi.

Muutaman mutkan takana temppu kuitenkin olisi. Vaikkei asiaa ole kirjattu virallisiin sääntökirjoihin, viime europarlamenttivaalien yhteydessä Euroopan parlamentin ryhmittymät sopivat yhteisesti niin sanotusta kärkiehdokkuusmenetelmästä. Kukin puolue nimitti ennen vaaleja oman kärkiehdokkaansa, ja vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousseen ryhmittymän ehdokas nousi komission johtoon.

Merkelin pitäisi siis ensin saada oma ehdokkaansa Euroopan kansanpuolue EPP:n kärkiehdokkaaksi ja sitten EPP:n pitää voittaa eurovaalit. Kumpikin on kyllä mahdollista. EPP voitti parlamenttivaalit viimeksi ja niin sen odotetaan tekevän myös ensi toukokuussa. Näin ollen EPP:n valitsema kärkiehdokas on vahvoilla komission puheenjohtajaksi.

Myös Tiilikainen pitää kaikista todennäköisimpänä, että EPP jatkaa parlamentin suurimpana ryhmittymänä. Tämä tukee osaltaan Merkelin tavoitteita ajaa saksalainen komission piikkipaikalle, onhan hän itse kenties tärkein EPP:n johtajista.

Mutat eivät kuitenkaan lopu vielä tähän. Mikäli kärkiehdokkuusmenetelmä pitäisikin ensi keväänä, tarvitsee parlamentin suurimman puolueen esittämä ehdokas vielä EU:n jäsenmaiden hyväksynnän.

