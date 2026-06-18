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Työmarkkinat

18.6.2026 14:57 ・ Päivitetty: 18.6.2026 14:57

Leikkauspiina jatkuu Kainuussa: hyvinvointialue yt-neuvotteluihin

iStock
Kajaanin keskussairaala kuvattuna edellisten yt-neuvotteluiden aikana viime talvena.

Kainuun hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä Kainuun aluehallitukselle koko henkilöstöään koskevia yt-neuvotteluita. Edellisestä jättisaneerauksesta on vain muutama kuukausi aikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alustavan arvion mukaan nyt tarvittavat henkilöstövähennykset vastaavat noin 120:tä henkilötyövuotta. Irtisanottavien ihmisten määrää ei vielä tiedetä.

Hyvinvointialueen mukaan yt-neuvotteluiden tavoitteena vähentää henkilöstökuluja ensi vuonna arviolta noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää edellisten yt-neuvotteluiden tuloksena.

ALUEELLA työskentelee noin 4 000 ihmistä. Kaikkiaan työntekijöiden työpanoksesta muodostuu yhteensä noin 3 400 henkilötyövuotta.

Useat hyvinvointialueet ympäri Suomen ovat viime aikoina irtisanoneet henkilöstöään niihin kohdistuvien valtavien säästöpaineiden vuoksi.

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