23.3.2026 08:05 ・ Päivitetty: 23.3.2026 13:07

Lennokki-isku Primorskin satamaan Suomenlahdella

Koiviston siviilisatama-alueen nähtävyyksiin kuuluu pitkä kivilaituri. Öljysatama on kauempana.

Suomenlahden rannalla Venäjällä sijaitseva Primorskin (Koiviston) öljysatama kärsi vaurioita yöllisessä lennokki-iskussa, sanoo Leningradin alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa.

Primorsk sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Se tunnetaan myös suomenkielisellä nimellä Koivisto.

Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon mukaan Leningradin alueella torjuttiin yön ja aamun pikkutuntien aikana yli 50 lennokkia.

- Öljytankki vaurioitui Primorskin satamassa ja aiheutti tulipalon. Palokunta työskentelee tulipalon sammuttamiseksi, ja henkilökunta on evakuoitu, kuvernööri kirjoitti.

Polttoainesäiliön kerrotaan vaurioituneen iskussa. Satama evakuoitiin, ja palokunta saapui sammuttamaan paloa. Henkilövahingoista ei ole raportoitu.

Ukrainan asevoimien pääesikunta otti myöhemmin vastuun iskusta. Alustavien tietojen mukaan Ukraina osui sekä öljysataman säiliötilaan että öljynlastausinfrastruktuuriin, pääesikunta tiedotti.

SUOMEN rajalla sijaitseva Leningradin alue ei ole lukeutunut Ukrainan iskujen aktiivisimpiin kohteisiin sodan aikana.

Primorsk on Venäjän öljyviennin tärkeimpiä keskuksia.

Kuvernöörin mukaan Leningradin alueella torjuttiin yön ja aamun pikkutuntien aikana yli 50 ukrainalaisiksi oletettua lennokkia.

Ainakin yhden polttoainesäiliön kerrotaan vaurioituneen iskussa, mutta tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Juttu täydennetty kauttaaltaan klo 15.07.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

