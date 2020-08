Li Andersson haluaa laskea päivähoitomaksuja, kunnille kompensaatiot – ei torppaa ykskantaan eläkeputkeen kajoamista

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nosti puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa varhaiskasvatusmaksujen alentamisen esiin keinona lisätä työllisyyttä.

Johannes Ijäs Demokraatti

Samaa asiaa liputti pääministeri Sanna Marin linjapuheessaan SDP:n puoluekokouksessa maanantaina Tampereella.

– Se on esimerkki toimesta, joka on oikeudenmukainen ja vaikuttava, Marin sanoi.

Demokraatti kysyi tänään Hyvinkäällä vasemmistoliiton ministeriryhmän kokouksessa opetusministeri Li Anderssonin näkemystä asiaan. Hänkin haluaa laskea päiväkotimaksuja.

– Minä pidän sitä hyvänä, Andersson sanoo työllisyyskeinosta.

Mikäli maksuja alennetaan, tällä on suora vaikutuksensa siihen rahan määrään, jonka kunnat voivat laittaa varhaiskasvatukseen.

Andersson sanoo, että valtion pitää olla valmis maksamaan eli kompensoimaan kunnille maksujen alentaminen.

– Pidän sitä selvänä, että se on sitten uudistus, joka maksaa, mutta kyllä jotkut työllisyysuudistukset saavatkin maksaa. Aika vaikea paikka meille tulee, jos meidän pitäisi tehdä rakenteellisia uudistuksia, saada aidosti vaikuttavia päätöksiä aikaiseksi, mutta mikään ei saisi maksaa mitään.

Anderssonin mukaan Suomessa on kannustin- ja tuloloukkuja maksupuolella ihan tavallisissa keskipalkkaisissakin perheissä. Hänen mukaansa päivähoitomaksujen alentaminen tukisi myös koulutuspoliittisia tavoitteita.

– Koska meillä on tavoitteena nostaa osallistumisastetta erityisesti yli 3-vuotiaiden osalta.

”Se riippuu kyllä hyvin pitkälti siitä neuvottelutilanteesta.”

Budjettiriihestä tai sen jälkeen on mielenkiintoista seurata, säilyvätkö työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki. Niiden poistamista ei ole tainnut torpata täysin ehdottomasti mikään hallituspuolue. Kyse voi olla muun muassa siitä, pystytäänkö ikääntyville vastaavasti rakentamaan muunlaisia turvaverkkoja ja vahvistamaan työllistymistä.

Li Anderssonkaan ei yksiselitteisesti torppaa eläkeputken poistoa, mikäli toimen ympärille pystyttäisiin rakentamaan suojapaketti.

– En minä pysty vastaamaan tuohon tässä tilanteessa. Se riippuu kyllä hyvin pitkälti siitä neuvottelutilanteesta. Mutta sen olen kyllä sanonut, että meidän keinovalikoimassa se ei ole, hän pyörittelee.

Hänen mielestään keskustelussa on myös unohtunut se, että Suomessa on paljon ikädiskriminaatiota.

– Me emme voi tehdä päätöksiä, joilla emme millään tavalla huomioi niiden ihmisten asemaa ja tuen tarvetta, joilla on muutoinkin vaikeata työllistyä.

Pidättekö mahdollisena, että jo tästä riihestä tulisi jotakin eläkeputkeen liittyvää?

– Se jää nähtäväksi sitten riiheen.

Odottaako Andersson sitten asiassa työmarkkinajärjestöiltä aloitteellisuutta?

– Olen sanonut koko ajan, että pidän yhteistyötä aina parempana, kun siihen on mahdollista päätyä molempien työmarkkinaosapuolten kanssa puhuttaessa keskeisistä työmarkkinalainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. Hallitus toki aina viime kädessä päättää, mutta kyllä siihen yhteiseen näkemykseen aina pitää pyrkiä, kun siihen on mahdollisuus.

Kaikkoselta reaktio Twitterissä.

Andersson vaati tänään myös selvittämään ase- ja siviilipalveluksen lyhentämisen työllisyysvaikutukset. Hän kertoo, ettei informoinut puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.) avauksestaan.

– Odotan ennakkoluulotonta keskustelua myöskin tästä. Kun keskustakin on painottanut sitä, että on tärkeät tehdä rakenteellisia uudistuksia, niin tarkastellaan sitten laajasti eri yhteiskunnan eri osa-alueilla. Me olemme joka tapauksessa tekemässä asevelvollisuuden uudistamistyötä tällä vaalikaudella. Näen, että tämä on myöskin hyvä hetki tuoda esityksiä, Andersson sanoo Demokraatille.

– Li Anderssonin ehdottamien palvelusajan lyhennysten hintana olisi suuri aukko Suomen turvallisuuteen. Asevelvollisuudella on myös lukuisia hyötyjä nuorten elämään. Siviilipalvelusta ja asevelvollisuutta on hyvä kehittää. Puolustuskyvystämme ei kuitenkaan pidä tinkiä, Kaikkonen on tviitannut tänä iltana.