Li Andersson: Viisas pääministeri ei ajaisi itseään näin nurkkaan työmarkkina-asioissa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo, että hallituksen ei ole viisasta tehdä työmarkkinakonfliktista arvovaltakysymystä itselleen. Andersson kommentoi tilannetta SAK:n ja STTK:n Stop nyt! -mielenosoituksessa. Anna-Liisa Blomberg ja Johannes Ijäs

Demokraatti kysyi Anderssonilta ajatuksia perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän puheisiin eilisessä Ylen A-studiossa. Mäkelän mukaan hallitus ei tule perääntymään työmarkkinoita koskevista uudistuksistaan. Hän puhui myös lakkokassojen loppuun polttamisesta.

– On äärimmäisen epäviisasta hallitukselta tehdä tämän kokoisesta työmarkkinakonfliktista arvovaltakysymystä itselleen. Sillä he tulevat aiheuttamaan merkittävää laskua suomalaisille yrityksille ja työnantajille. Sillä he tulevat aiheuttamaan haavoja suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään, jonka korjaamiseen tulee menemään erittäin pitkään, Andersson sanoo.

– En näe mitään merkkejä siitä, että tämä porukka täällä olisi perääntymässä. Eli jos hallitus päättää näin toimia, niin hallitus itse aiheuttaa tilanteen, jossa tulee iso lasku suomalaisille työnantajille.

Onko pääministeri Petteri Orpo (kok.) tilanteessa, jossa hän ei voi kasvojaan menettämättä lähteä enää neuvottelemaan?

– Orpoahan ei ole näkynyt oikein missään moneen viikkoon ja kuukauteen, joten on vaikea sanoa, että mitä mieltä hän on. Mutta viisas päättäjä ja viisas pääministeri ei tee politiikkaa niin, että hän löytää itsensä nurkkaan ahdettuna niin, että hänen olisi ikään kuin pakko jatkaa näin syvää konfliktia. Silloin hän on tehnyt aika isoja ja vakavia virheitä.

Mitä Orpon pitäisi tehdä?

– Orpon pitäisi ilmoittaa, että hallitus on valmis neuvottelemaan tästä kokonaisuudesta ay-liikkeen kanssa.

PERUSSUOMALAISET ovat puhuneet viime aikoina kovasanaisesti ay-liikkeestä. Mikä on vasemmistoliiton puheenjohtajan analyysi siitä, miksi perussuomalaiset vaikuttaisi olevan tällä hetkellä kovin ay-kriitikko?

– Tämä on osoitus puolueen oikeistolaistumisesta, mitä olemme nähneet vuosien saatossa. Se näkyy nyt harvinaisen selvästi tämän hallitusohjelman perusteella, että he eivät välitä aidosti suomalaisista työntekijöistä, suomalaisista pienituloisista tai suomalaisista vammaisista. Heille tämä on vain jotain tällaista peliä, että kunhan päästään näpäyttämään punavihreitä, niin he ovat tyytyväisiä.

Perussuomalaisten on ollut vaikeaa saada valtaa ay-liikkeessä. Puolueessa saatetaan ajatella syyksi, että vallankahvassa ovat vasemmistoliitto ja SDP. Näetkö sinä tällaista?

– He voivat kyllä ottaa peiliä käteen, jos he ihmettelevät, miksi heidän on vaikea pärjätä ay-liikkeessä. Ensin oli Sipiliän hallituskausi ja poikkeukselliset pakkolakiuhkaukset. Ja nyt tämä. Ymmärrän hyvin, että miksi perussuomalaisilla ei ole mitään kummoista jalansijaa ammattiyhdistysliikkeen piirissä. Siellä pitäisi olla jotain muuta sanottavaa kuin että bensaveroa pitää alentaa, Andersson sanoo.